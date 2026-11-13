Nach Skandalen will Wayne Rooney im Dschungel neu anfangen

Wayne Rooney (41) wagt sich in den Dschungel: Der frühere Fußballstar gehört zu den Kandidaten der neuen Staffel von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!". Für das Abenteuer in Australien lässt er sein rund 23 Millionen Euro teures Familienanwesen vorübergehend hinter sich und tauscht es gegen das einfache Leben im Camp ein. Ab dem kommenden Montag tritt er dort gemeinsam mit zehn weiteren Promis an. Bis zu drei Wochen lang wird er dann jeden Abend im Fernsehen zu sehen sein. Auf dem Rasen feierte er große Erfolge, privat sorgte er jedoch immer wieder mit Skandalen für Schlagzeilen. Nun möchte er den Zuschauern eine andere Seite von sich zeigen und sein angekratztes Image aufpolieren. "Ich hoffe, die Leute sehen, dass ich ein aufrichtiger Mensch bin", erklärte er gegenüber der Daily Mail. Außerdem beschreibt sich der Ex-Kicker als humorvollen Typen, der anderen gerne Streiche spielt. Seine Mitcamper dürften also gewarnt sein.

Trotz seiner langjährigen Erfahrung im Profisport ist das enorme Interesse an seiner Teilnahme für Wayne Rooney ungewohnt. "Das ist wahrscheinlich die größte Aufmerksamkeit, die ich je hatte, weil ich drei Wochen lang jeden Abend im Fernsehen zu sehen bin", erklärt er im Gespräch mit der Daily Mail. Der Sportler gibt offen zu, vor dem Einzug nervös zu sein. Ekelige Essensprüfungen würde er sich durchaus zutrauen. Schlangen, Gewässer und vor allem ein möglicher Sprung aus einem Helikopter jagen ihm dagegen Angst ein. "Ich war schon dreimal dafür angemeldet, aus einem Flugzeug zu springen, und habe es nie ins Flugzeug geschafft! Ich mag auch keine Schlangen oder das, was im Wasser ist – ich gehe nicht ins Meer", gestand er. Ob seine Mitstreiter ihm Mut machen können? Mit ihm ziehen Joanna Page (49), Ade Adepitan, Sharky, Chloe Burrows, Ricky Wilson (48), AJ Odudu, Claire Sweeney, Jack Skipper, Mariella Frostrup und Leomie Anderson ins Camp.

Einen Profi für das Dschungelleben hat Wayne zumindest in den eigenen vier Wänden: Seine Ehefrau Coleen Rooney (40) nahm 2024 selbst an der Show teil und landete damals auf dem zweiten Platz. Schon früher hatte das Paar beim gemeinsamen Zuschauen festgestellt, dass dieses Format für beide am ehesten infrage kommen würde. Laut Wayne ist Coleen stolz auf seine Teilnahme. "Ich denke, weil sie es gemacht hat, weiß sie, wie es dort ist, und deshalb weiß sie auch, wie schwierig es ist. Es wird schön für sie sein, sich hinzusetzen und richtig mitzufiebern", erzählt er der Daily Mail. Bei den vier gemeinsamen Söhnen ist die Stimmung dagegen gemischt. Während sich Kit und Cass riesig auf den TV-Auftritt ihres Vaters freuen, haben die älteren Brüder Kai und Klay ganz andere Sorgen. Sie befürchten, ihr Papa könnte sie vor laufenden Kameras in Verlegenheit bringen. "Ich mache das ziemlich oft, wenn ihre Freunde zu uns nach Hause kommen, und ich glaube, sie haben eher Angst davor, dass ich sie blamiere", räumte Wayne ein.

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Getty Images Wayne Rooney, Ex-Fußballstar

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Getty Images Wayne Rooney, Fußballer

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