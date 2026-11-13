"Du wirst nicht 14 Jahre alt": Tony Bauer blickt zurück

Tony Bauer (31) lebt mit einer erschütternden Prognose, die ihn seit seiner Kindheit begleitet. Bei seinem Besuch im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sprach der Comedian darüber, wie stark das seltene Kurzdarmsyndrom sein Leben bis heute prägt. Die behandelnden Ärzte gingen damals offenbar nicht davon aus, dass Tony lange leben würde. Im "MDR Riverboat" berichtete er bereits von der niederschmetternden Aussage einer Ärztin: "Als ich 12 war, hat eine Ärztin zu mir gesagt: 'Du wirst nicht 14 Jahre alt.'" Heute ist Tony 31 Jahre alt und damit mehr als doppelt so alt, wie es ihm die Medizinerin damals vorhergesagt hatte. Dennoch begleitet ihn die Erkrankung weiterhin. In der Morgensendung machte Tony deutlich, dass sein Alltag schon seit vielen Jahren von medizinischen Behandlungen und den Folgen des Kurzdarmsyndroms bestimmt wird.

Die gesundheitlichen Probleme von Tony begannen bereits im Alter von acht Jahren. Damals starben infolge einer Darmverschlingung große Teile seines Dünndarms ab. Seitdem ist sein Körper nicht mehr in der Lage, ausreichend Flüssigkeit und Nährstoffe über normale Nahrung aufzunehmen. Über viele Jahre war der Künstler deshalb auf künstliche Ernährung angewiesen. In einem früheren Gespräch mit der Abendzeitung erzählte er, dass er während seiner Behandlung insgesamt dreimal im künstlichen Koma gelegen habe. Die lebensnotwendigen Infusionsbeutel transportierte Tony jahrelang in einem Rucksack bei sich. Über einen Zugang, der zunächst am Hals und später in seiner Brust lag, wurde sein Körper mit den benötigten Nährstoffen versorgt. Wegen dieses ungewöhnlichen Begleiters verpasste ihm sein damaliger Chirurg den Spitznamen "Fallschirmspringer". Gleichzeitig ermahnte der Arzt ihn, besonders gut auf das lebenswichtige Hilfsmittel aufzupassen. Die Erinnerung daran sollte später auch seine Karriere prägen: Tony gab seinem ersten Soloprogramm den Titel "Fallschirmspringer" und griff damit ein einschneidendes Erlebnis aus seiner Kindheit auf.

Im Frühjahr 2026 verbesserte sich Tonys Alltag dann deutlich. Ein Medikament, das ihm gespritzt wird, fördert die Nährstoffaufnahme seines Darms. Dadurch ist er nicht mehr den gesamten Tag auf eine Infusion angewiesen und kann seinen medizinischen Rucksack tagsüber zu Hause lassen. Bei seiner Teilnahme an Let's Dance im Jahr 2024 hatte er diesen noch ständig auf dem Rücken getragen. Damals musste er die Tanzshow aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen. Von seiner Gage erfüllte er sich und seinen Großeltern unter anderem kleine Wünsche: Seine Oma bekam eine neue Wohnlandschaft, sein Opa eine Knieschiene. Schon als Kind im Krankenhaus versuchte Tony, mit Humor durch schwierige Zeiten zu kommen, und brachte damit regelmäßig Pflegekräfte und Ärzte zum Lachen. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" beschrieb er seine Einstellung mit den Worten: "Humor ist mein Panzer, um an schlechten Tagen nicht zu zerbrechen."

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Imago Tony Bauer, Comedian

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ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Tony Bauer, Mai 2025

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