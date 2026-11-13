Autogramm: "Bares für Rares"-Verkäuferin empört über Gebot

Für Gisela endete ihr Auftritt bei Bares für Rares nun mit einer unerwarteten Enttäuschung. Gemeinsam mit ihrer Schwester Silvia brachte sie eine besondere Rarität in die ZDF-Trödelshow: eine Postkarte mit der Originalunterschrift von Neil Armstrong. Für das Autogramm des ersten Mannes auf dem Mond erhoffte sich Gisela stolze 1.000 Euro, wie Tag24 berichtet. Experte Detlev Kümmel musste ihre Erwartungen allerdings deutlich bremsen: Weil die Karte nachträglich zugeschnitten worden war, sah er einen erheblichen Wertverlust und schätzte ihren Wert nur noch auf 500 bis 800 Euro. Auch im Händlerraum verlief der Verkauf zunächst holprig. Als Händlerin Lisa Nüdling (46) bei 160 Euro bereits auf einen Deal hoffte, reagierte Gisela empört: "Das ist viel zu wenig", stellte sie klar. Erst nach zähen Verhandlungen fanden die beiden schließlich zusammen: Für 500 Euro wechselte das Erinnerungsstück den Besitzer.

Hinter dem Autogramm steckt eine ganz besondere Familiengeschichte. Giselas Ehemann hatte die Unterschrift 1970 im Alter von gerade einmal acht Jahren persönlich von Neil Armstrong bekommen. Der Astronaut war damals bei einer Segelfliegerveranstaltung auf der Wasserkuppe in der Rhön zu Gast. Seitdem bewahrte die Familie die Karte lichtgeschützt in einem Fotoalbum auf und hütete sie laut Gisela "wie einen Schatz". Detlev bestätigte, dass die Signatur tatsächlich echt ist, und erinnerte an die Bedeutung des Amerikaners: "Das war damals der berühmteste Mann der Welt." Umso bedauerlicher fand der Experte den nachträglichen Zuschnitt der Karte. Sein knappes Urteil über den vermeidbaren Makel lautete deshalb: "Schade".

Es war nicht das erste Mal, dass Detlev Kümmel bei "Bares für Rares" die Hoffnungen von Verkäufern dämpfen musste. Erst kürzlich hatten die Geschwister Catharina Kellerer und Christian Lobsien aus Schleswig-Holstein eine vermeintlich antike Holztruhe in die Sendung gebracht. Vor allem die eingestanzte Jahreszahl 1763 sorgte zunächst für Aufsehen. Doch Detlev entlarvte das Möbelstück als Fälschung aus den 1970er-Jahren. Für die Geschwister hatte das Konsequenzen: Weil eine Täuschungsabsicht im Raum stand, durfte Horst Lichter (64) ihnen keine Händlerkarte ausstellen. Statt in den Händlerraum ging es für die beiden somit direkt wieder nach Hause.

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

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United Archives GmbH Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin

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