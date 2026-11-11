Ernährungsbeef: Täuscht Edda Pilz vor, Vegetarierin zu sein?

Ist Edda Pilz (25) wirklich so konsequent Vegetarierin, wie sie es ihren Fans erzählt? Die 25-Jährige betont auf Social Media, bereits seit rund 13 Jahren auf Fleisch zu verzichten. Genau daran zweifelt Anna Galwas jetzt öffentlich auf TikTok und hat ihre Bedenken in einem Clip auf der Plattform geteilt. In älteren Beiträgen will sie mehrere vermeintliche Widersprüche entdeckt haben. Darunter sollen sich etwa ein Rezept für Hähnchenauflauf und Burger mit Hackfleisch befinden. Außerdem habe Edda laut Annas Recherche einen Riegel mit Kollagen vom Rind gezeigt, den sie nach eigener damaliger Aussage täglich konsumiert haben soll. Eine öffentliche Stellungnahme zu den konkreten Vorwürfen gibt es von der Realitydarstellerin bislang nicht. Stattdessen soll sie Anna nach der Veröffentlichung des Videos auf TikTok blockiert haben. Ob die älteren Posts möglicherweise anders einzuordnen sind oder Eddas Angaben tatsächlich widersprechen, bleibt damit offen. Dass sie ihre Community bewusst getäuscht hat, ist durch Annas Zusammenstellung nicht bewiesen.

Vor allem diese Reaktion stößt Anna sauer auf. In ihrem TikTok-Clip erklärt sie: "Edda hat mich blockiert – genauso wie mehrere andere Creator, die sie kritisiert haben. Das sagt ja schon einiges darüber aus, wie kritikfähig sie ist." Nach eigener Darstellung habe die Contentcreatorin lediglich öffentlich sichtbare Beiträge und die darin genannten Zutaten miteinander verglichen. Statt eines Videos, eines Kommentars oder einer Erklärung sei sofort die Blockierung gefolgt. Unter Annas Beitrag berichten laut der TikTokerin weitere Nutzer von ähnlichen Erlebnissen. Mit Kommentaren wie "Willkommen im Club!", "Glückwunsch!" und "Da sind wir zu zweit." behaupten sie, ebenfalls von Edda blockiert worden zu sein. Anna stellt außerdem klar, dass Fehler bei einer Ernährungsumstellung für sie kein Problem seien. Sie hätte sich lediglich einen offenen Umgang damit gewünscht. Ihr Fazit: "Mich kannst du blockieren, Edda, Zutatenlisten aber nicht!"

Ernährung spielt auf Eddas Kanälen eine große Rolle. Sie präsentiert ihrer Community regelmäßig Rezepte, die nach ihrer Darstellung zu ihrem sportlichen Lebensstil passen. Zuletzt fragte sie ihre Fans mehrfach, ob sie Interesse an veganen Rezeptideen hätten. Die aktuelle Ernährungsdebatte folgt auf eine weitere Diskussion um Eddas Offenheit und frühere Aussagen zu ihrem Körper. Erst Anfang November hatte sie angekündigt, sich ein zweites Mal die Nase operieren zu lassen. Zuvor hatte sie öffentlich darüber gesprochen, frühere Schönheitseingriffe zu bedauern. Als Grund für die erneute Korrektur nannte Edda ausschließlich ihre Unzufriedenheit mit dem Ergebnis der ersten Operation. Medizinische Beschwerden oder Probleme beim Atmen seien ihren Angaben zufolge nicht der Auslöser für den geplanten Eingriff. Schon zuvor hatte die Realitydarstellerin mit ihrer Offenheit und ihren Aussagen zu körperlichen Veränderungen Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

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