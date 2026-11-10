Ex-Prinz Andrews angebliche Freundin bricht ihr Schweigen

Aliba Bellingham hat sich erstmals zu den Spekulationen um eine mögliche Beziehung mit Andrew Mountbatten-Windsor (66) geäußert. Die Britin, die zuletzt mehrfach mit dem ehemaligen Prinzen in Verbindung gebracht wurde, weist die Liebesgerüchte allerdings entschieden zurück. Gegenüber The Mail on Sunday betonte sie: "Es kommt nicht infrage, dass ich seine 'Freundin' bin. Wir sind lediglich Bekannte." Zuvor war bekannt geworden, dass Aliba Andrew auf seinem neuen Anwesen Marsh Farm in Norfolk besucht hatte. Aus einem gemeinsamen Tee soll sich daraufhin die Vermutung entwickelt haben, zwischen den beiden könnte mehr laufen. Wie es zu den Schlagzeilen kam, kann sich Aliba nach eigener Einschätzung erklären: "Ich glaube, die Gerüchte begannen, als ein amerikanischer Journalist erfuhr, dass ich bei ihm zum Tee gewesen war, und dann aus zwei plus zwei fünf machte", sagte sie der Zeitung. Tatsächlich würden sie sich gelegentlich treffen und über ihre gemeinsamen Interessen an Pferden und Hunden sprechen. Von einer Romanze könne jedoch keine Rede sein.

Die Bekanntschaft zwischen Aliba und Andrew reicht offenbar bis in ihre Kindheit zurück. Auch heute sehen sich die beiden gelegentlich. Dabei dreht sich vieles um ihre gemeinsame Begeisterung für Tiere, wie sie The Mail on Sunday erzählte: "Wir treffen uns von Zeit zu Zeit und sprechen über Pferde und Hunde. Das haben wir gemeinsam. Wir verstehen uns gut. Er liebt seine Pferde." Aliba ist eine passionierte Reiterin, ist in ihren Sechzigern und teilt ihre Zeit zwischen London und Norfolk auf. In der Grafschaft im Osten Englands gehört sie zu einem gesellschaftlichen Kreis, der unter dem Namen Turnip Toffs bekannt ist. Auch familiär bestehen Verbindungen zur königlichen Familie: Frances Shand Kydd, die Mutter von Prinzessin Diana (†36), war ihre Patentante. Auf die öffentliche Kritik an Andrew und die Vorwürfe aus seiner Vergangenheit angesprochen, zeigte sich Aliba wenig interessiert. "Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich mit Dingen aus der Vergangenheit eines anderen Menschen aufhält", sagte sie der Zeitung.

Dass Andrew offenbar eine Frau aus Norfolk kennengelernt hatte, war bereits einige Wochen zuvor Thema in den Medien gewesen. NewsNation hatte vor rund neun Wochen unter Berufung auf Informanten über entsprechende Treffen berichtet, ohne damals den Namen der Frau zu nennen. Ob daraus eine feste Beziehung entstanden war, blieb ebenfalls offen. Alibas aktuelle Aussagen setzen den Spekulationen nun zumindest aus ihrer Sicht ein Ende: Sie bezeichnet Andrew lediglich als Bekannten und bestreitet eine romantische Verbindung. Seit Februar 2026 lebt der Bruder von König Charles III. (77) in seinem neuen Zuhause auf Marsh Farm. Das Anwesen gehört zum Sandringham-Besitz des Monarchen. Zuvor hatte Andrew die Royal Lodge verlassen müssen. Auch Aliba verbringt regelmäßig Zeit in Norfolk, wo sie sich um ihre Pferde kümmert. Mit Sarah Ferguson (67) war Andrew zwischen 1986 und 1996 verheiratet. Aus der Ehe stammen die beiden Töchter Beatrice und Eugenie.

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Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London

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