Pom Klementieffs muskulöser Rücken versetzt Fans in Staunen

Mit diesem Anblick hat Pom Klementieff (40) ihre Fans im Netz ordentlich ins Staunen versetzt! Die Schauspielerin teilte kürzlich auf Instagram eine Reihe neuer Fotos, von denen eines ganz besonders heraussticht: Darauf sitzt der Marvel-Star oben ohne im Bett, dreht der Kamera den Rücken zu und spannt die Arme an. Durch diese Pose rückt besonders ihre Rückenpartie in den Fokus – und die kann sich wirklich sehen lassen. Die Muskeln zeichnen sich deutlich ab, was bei ihren Followern sofort für Begeisterung sorgt. Was hinter ihrer starken Form steckt, enthüllt Pom in ihrem Beitrag jedoch nicht. Eine Erklärung oder einen Hinweis liefert sie zu den Bildern nicht mit. Einige Fans stellen deshalb bereits Vermutungen an: Zeigt sich hier schlicht das Ergebnis ihres harten Trainings? Oder bereitet sich die Schauspielerin womöglich gerade auf eine neue Rolle vor?

In der Kommentarspalte unter dem Post überschlagen sich die User regelrecht mit Komplimenten für Poms durchtrainierten Körper. "Der Rücken ist der Wahnsinn", schwärmt ein Fan. Ein anderer schreibt: "Wow, diese Rückenmuskeln." Auch weitere Follower sparen nicht mit Lob. "Rückenmuskeln einer GÖTTIN", ist in einem Kommentar zu lesen, während jemand anderes festhält: "Deine Muskeldefinition ist wunderschön." Doch nicht nur das eine Foto kommt ziemlich gut an: Andere Instagram-Nutzer finden, dass die komplette Fotoreihe hervorragend zu der Darstellerin passe. Auf die Spekulationen ihrer Community geht Pom bisher aber nicht ein. Ob sie mit den Aufnahmen eine bestimmte Botschaft vermitteln möchte oder ob tatsächlich ein neues Filmprojekt in den Startlöchern steht, bleibt damit noch offen. Bestätigt hat die Schauspielerin persönlich jedenfalls nichts davon.

Einem breiten Publikum ist Pom vor allem durch ihre Rolle als Mantis im Marvel Cinematic Universe bekannt. Im Jahr 2017 schlüpfte sie in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" zum ersten Mal in die berühmte Rolle. Anschließend war sie unter anderem in "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" und "Guardians of the Galaxy Vol. 3" zu sehen. Dass sie körperliche Herausforderungen nicht scheut, bewies sie auch bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins". Für den Actionfilm trainierte sie monatelang zusammen mit dem Stuntteam. Auf dem Programm standen unter anderem Kampfsport, Boxen, Tritte und sogar Schwertkampf. Einen Großteil ihrer Actionszenen drehte sie immerhin selbst. Am Set brachte ihr die Leidenschaft für Stunts sogar den Spitznamen "Pom Cruise" ein – in Anlehnung an den Hauptdarsteller Tom Cruise (64). Ganz ohne Unterstützung ging es aber nicht: Bei einer besonders schwierigen Sturzszene sprang schließlich ein Stuntdouble für sie ein.

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Getty Images Pom Klementieff bei der "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins"-Premiere

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Instagram / pom.klementieff Pom Klementieffs muskulöser Rücken, Oktober 2026

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