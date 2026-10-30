Große Ehre für Olivia Wilde und ihre "The Invite"-Stars

Olivia Wilde (42) darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen – und zwar gemeinsam mit den Costars ihres eigenen Films "The Invite". Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat das Palm Springs International Film Festival bekannt gegeben, dass das Werk mit dem Vanguard Award geehrt wird. Dieser Preis würdigt die gemeinsame Leistung von Regie und Besetzung bei einem herausstechenden Filmprojekt. Olivia, die bei dem Film nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Regisseurin agierte, soll die Auszeichnung am 7. Januar 2027 im Palm Springs Convention Center entgegennehmen. An ihrer Seite werden dann ihre Costars Seth Rogen (44), Penélope Cruz (52) und Edward Norton (57) stehen. Die Preisverleihung ist zugleich der Auftakt des Festivals, das vom 7. bis zum 18. Januar 2027 in Palm Springs über die Bühne geht.

Festivalvorsitzender Nachhattar Singh Chandi fand bei der Bekanntgabe lobende Worte. "Mit 'The Invite' hat Olivia Wilde einen Film geschaffen, der sowohl komisch als auch zutiefst menschlich ist. Neben ihrer Regie spielt sie an der Seite von drei der faszinierendsten Schauspieler, die heute arbeiten: Seth Rogen, Penélope Cruz und Edward Norton", hieß es in der Mitteilung. Und weiter: "Jeder von ihnen bringt etwas Unersetzliches in diese Geschichte ein, und gemeinsam haben sie etwas geschaffen, das dem Publikum noch lange nach dem Abspann in Erinnerung bleiben wird." Seit der Premiere beim Sundance Film Festival Anfang 2026 wird "The Invite" als Anwärter in der Preisverleihungssaison gehandelt und sammelte mittlerweile vier Nominierungen für die Gotham Awards ein. Zu den früheren Vanguard-Preisträgern gehören Oscargewinner wie "Green Book" und "The Shape of Water" sowie nominierte Filme wie "La La Land", "Belfast" und "Killers of the Flower Moon".

Das Drehbuch zu dem Kammerspiel stammt von Rashida Jones (50) und Will McCormack. Die Handlung konzentriert sich auf zwei Paare, deren gemeinsames Abendessen immer unberechenbarer verläuft. Nach und nach werden komplizierte Beziehungen und verborgene Wünsche offenbart. Olivia und Seth spielen das Gastgeberpaar, Penélope und Edward kommen als zweites Paar zu Besuch. Damit wird das Zusammenspiel der vier Hauptdarsteller zum Herzstück der Geschichte. Schon nach der Sundance-Premiere Anfang 2026 hatte Olivia viel Lob von Kritikern für ihre Arbeit bekommen. Für den auffälligen Look des Films holte sie sich während der Dreharbeiten Rat von Kultregisseur Quentin Tarantino (63).

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Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

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Imago Edward Norton, Penélope Cruz, Seth Rogen und Olivia Wilde in einer Szene aus "The Invite", 2026

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Getty Images Rashida Jones, Edward Norton und Olivia Wilde bei der UK-Spezialvorführung von "The Invite" in London