Lisa Marie Akkaya vermisst verstorbenen Sohn Xavi zutiefst

Lisa Marie Akkaya (25) durchlebt derzeit besonders schmerzhafte Momente. Kürzlich teilte die Influencerin in ihrer Instagram-Story ein emotionales Schwarz-Weiß-Video ihres verstorbenen Sohnes Xavi, das einen innigen Augenblick zwischen Mutter und Kind zeigt. Während der Kleine mit geöffneten Augen auf einer weichen Decke liegt, streicht Lisa ihm liebevoll über die Stirn und durch seine dunklen Haare. Dazu blendete sie die Worte "Mami vermisst dich so sehr, Xavi" ein. Wie schwer ihr der Verlust gerade zu schaffen macht, offenbarte sie mit einer weiteren bewegenden Nachricht: "Die letzten Tage (ganz besonders heute) geht es mir so schlecht und ich will dich einfach in meinen Armen halten und aus diesem Albtraum erwachen." Mit dem persönlichen Einblick ließ Lisa ihre Follower an ihrer anhaltenden Trauer und der großen Sehnsucht nach ihrem Sohn teilhaben.

Die stille Aufnahme zeigt einen besonders innigen Moment zwischen Lisa Marie und ihrem kleinen Xavi. Während die Influencerin selbst bis auf ihre Hand und einen Teil ihres Unterarms außerhalb des Bildes bleibt, schaut ihr Sohn mit großen Augen in Richtung der Kamera und bewegt immer wieder seinen Mund. Zwischendurch scheint sogar ein zartes Lächeln über sein Gesicht zu huschen. Wie schwer es Lisa noch immer fällt, den Verlust zu begreifen, verdeutlichen ihre Worte zu dem Video: "Ich kann es immer noch nicht verstehen und realisieren, dass du nicht mehr da bist ... Es darf einfach nicht so sein", schreibt die Zweifachmama. Weitere Erklärungen fügte sie den bewegenden Aufnahmen zunächst nicht hinzu. Auch ihr Ehemann äußerte sich in diesem Zusammenhang bislang nicht öffentlich.

Im Februar 2026 mussten Lisa Marie und ihr Ehemann Furkan (25) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Sohn Xavi starb im Alter von nur vier Monaten am plötzlichen Kindstod. Seitdem versucht das Paar, gemeinsam mit seinem fast zweijährigen Sohn Emilio in Dortmund einen Weg durch die Trauer zu finden. Bereits Ende Oktober hatte Lisa offen darüber gesprochen, wie sehr der Verlust sie und ihren Mann weiterhin belastet. Besonders schwer sei es für die beiden, dass die Erinnerungen an Xavi sie immer wieder völlig unerwartet einholen. Dass ihr kleiner Sohn nicht mehr bei ihnen ist, könnten sie nach wie vor kaum begreifen. Seit seinem Tod teilt die Influencerin regelmäßig ihre Gedanken und Gefühle mit ihrer Community und gibt damit persönliche Einblicke in den Umgang mit ihrem Verlust.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2026

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Instagram / lisa.straube Xavi, der kleine Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

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