Warum David Henrie für seine Panem-Absage heute dankbar ist

David Henrie (37) blickt heute mit großer Erleichterung auf eine der wohl bittersten Absagen seiner Karriere zurück. Der Star aus "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" gehörte einst zu den letzten beiden Anwärtern auf eine Rolle in der Filmreihe Die Tribute von Panem, musste sich am Ende jedoch Liam Hemsworth (36) geschlagen geben. Im Podcast "The Lila Rose Show" erklärte David nun, warum er darin inzwischen eine entscheidende glückliche Wendung sieht, denn deshalb konnte er später eine Rolle in dem Film "Little Boy" übernehmen und die Zeit am Set führte ihn schließlich zurück zum katholischen Glauben. "Es gibt eine Rolle, die ich wirklich wollte, aber es ist das Beste auf der Welt, dass ich sie nicht bekommen habe, denn deshalb bin ich heute katholisch. Es geht um 'Die Tribute von Panem'", erklärte David in dem Podcast.

Dabei sah zunächst alles nach einem Volltreffer aus. Die "Panem"-Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence (36) kannte David bereits privat. Umso überraschter war er, als er sie beim sogenannten Chemietest wiedertraf. Das gemeinsame Vorsprechen lief seiner Meinung nach hervorragend. Als dann jedoch Liam den Raum betrat, ahnte der Schauspieler bereits, dass es eng werden könnte – sein Konkurrent war deutlich größer als er. Dabei war die Sache für David schon weit fortgeschritten: Über einen millionenschweren Vertrag für drei Filme wurde bereits verhandelt. Trotzdem entschieden sich die Verantwortlichen am Ende für Liam. Im Nachhinein kann David diese Wahl gut nachvollziehen. Weil er Josh Hutcherson (34), der im Film den Peeta spielt, recht ähnlich sehe, hätte seiner Meinung nach der optische Kontrast zwischen den beiden Figuren gefehlt. Kurz nach der Absage war er für "Little Boy" im Gespräch und ergatterte schließlich eine Rolle. Für seinen weiteren Lebensweg sollte dieses Projekt entscheidend werden.

Damals befand sich David nach eigenen Worten in einer existenziellen Krise. Schon als Teenager hatte er beruflichen Erfolg, Geld, ein Haus und ein Auto. Er merkte jedoch, dass ihn all das nicht erfüllte. Auch ein Leben, das vor allem auf Vergnügen ausgerichtet war, hinterließ bei ihm zunehmend ein ungutes Gefühl. Während der Dreharbeiten zu "Little Boy" wurde der Schauspieler dann zu regelmäßigen Philosophieabenden eingeladen. Dort beschäftigte er sich unter anderem mit Buddhismus, vergleichender Mythologie sowie Fragen rund um den Kosmos und das Universum. Von Gott wollte David damals eigentlich nichts wissen. Dennoch begann er, nach etwas Objektivem zu suchen, und beschäftigte sich mit verschiedenen Religionen. Überzeugt hat ihn letztlich vor allem die katholische Sichtweise auf das verdienstvolle Leiden. Über diesen Wendepunkt sagte er in der "The Lila Rose Show": "Und plötzlich ergab alles Sinn, und ich veränderte meine Lebensweise radikal."

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Getty Images David Henrie

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Getty Images Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth, 2015

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