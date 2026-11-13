Suki Waterhouse verrät, warum sie sich als Mama mehr stylt

Seit der Geburt ihrer Tochter hat sich für Suki Waterhouse (34) einiges verändert – offenbar auch ihre Einstellung zum eigenen Styling. Bei den CFDA Fashion Awards in New York verriet die Sängerin im Gespräch mit dem Magazin People, dass sie seit 2024 mehr auf ihr Äußeres achtet. Gerade wenn sie gemeinsam mit ihrer Tochter unterwegs ist, gibt sie sich inzwischen offenbar etwas mehr Mühe mit ihrem Look und nimmt sich bewusst mehr Zeit, um sich zurechtzumachen. "Ich mache mich vielleicht ein bisschen besser zurecht als je zuvor", verriet die Partnerin von Robert Pattinson (40). Der Grund dafür kommt überraschend: Suki fürchtet, von anderen Müttern kritisch beäugt zu werden, wenn sie mit ihrer Tochter nicht ausreichend gestylt auftaucht. "Denn es ist peinlich, mit einem Kind in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein und nicht zurechtgemacht auszusehen. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht gebe ich mir mehr Mühe, damit die anderen Mütter mich nicht verurteilen", gab sie ehrlich zu.

Auf dem roten Teppich der Preisverleihung konnte sich Suki über fehlende Blicke ebenfalls nicht beklagen. Sie erschien in einer freizügigen Robe aus der Michael Kors Collection. Das Kleid war mit Cut-outs an der Taille versehen und hatte einen hohen Beinschlitz. Gegenüber People erklärte sie, was sie an ihrem Look für den Abend reizte: "Es wirkt einfach wie eine stilvolle, elegante Frau, ganz ehrlich. Kein Aufwand, kein Schnickschnack." Die CFDA Fashion Awards zählen zu den wichtigsten Veranstaltungen der amerikanischen Modebranche. Jedes Jahr kommen in New York zahlreiche Designer, Models und bekannte Persönlichkeiten zusammen, um besondere Leistungen der Branche zu würdigen. Für Suki ist die Welt der Mode längst vertrautes Terrain: Bevor sie sich auch als Musikerin und Schauspielerin etablierte, machte sie zunächst als Model Karriere, wie Female First berichtet.

2024 wurden Suki und ihr Verlobter Robert erstmals Eltern. Den Namen ihrer Tochter halten die beiden allerdings bis heute unter Verschluss. Im Gespräch mit der britischen Vogue erzählte die Sängerin nach der Geburt, dass sie das Geschlecht ihres Babys bereits vor der Entbindung erfahren wollte, um sich emotional darauf vorbereiten zu können. Als sie schließlich erfuhr, dass sie ein Mädchen erwartete, war sie so gerührt, dass sie sofort ihre eigene Mutter anrief. Über ihren Alltag als Mama sprach Suki mit The Times. Dort beschrieb sie sich als sehr strukturierte Mutter, die sich strikt an den Tagesablauf ihrer Tochter hält. So bleibe die Kleine zufrieden und das hektische Leben auf Tour funktioniere. Leicht fällt es ihr trotzdem nicht, wenn sie wegen der Arbeit von ihrem Kind getrennt ist: "Dein Körper steht praktisch in Flammen, weil du deinem Baby nahe sein willst. Und das geht auch nicht wirklich weg."

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Getty Images Suki Waterhouse, Musikerin

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Getty Images Suki Waterhouse im Jahr 2011

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