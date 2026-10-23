"Peinlich": Schießt Dilara Kruse hier gegen Anna und Tano?

Dilara Kruse (35) hat auf Instagram ordentlich Dampf abgelassen. In ihrer Story kritisierte sie Reality-TV-Paare, die sich ihrer Ansicht nach nur für die Kameras trennen und wenig später wieder zusammenfinden. Für dieses Verhalten fand sie deutliche Worte und bezeichnete es als "peinlich". Unter ihren Followern wurde schnell spekuliert, ob sich die Ansage gegen Anna Lisson und Tano Milingi richten könnte. Seit der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars halten sich hartnäckige Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden. Zudem wird in der Realitybubble gemunkelt, dass sie bald gemeinsam bei Prominent getrennt antreten könnten.

"Oh mein Gott, wie peinlich ist das alles mittlerweile bitte? Leute trennen sich, um bei 'Prominent getrennt' mitzumachen und kommen für irgendeine Show wieder zusammen. Es ist einfach nur noch nervig und wirkt mittlerweile so dermaßen gestellt", schreibt Dilara. Mit einem weiteren Kommentar heizt sie die Spekulationen zusätzlich an. Dieser könnte als Seitenhieb auf Annas Psychologie-Studium und ihren Bachelorabschluss verstanden werden: "Und zu der einen Person: Wir haben es alle verstanden! Du hast deinen Bachelor gemacht. Herzlichen Glückwunsch! Bald sehen wir dich wahrscheinlich auch noch bei 'Prominent getrennt'." Zum Abschluss ihrer Kritik legt Dilara noch einmal nach: "Es ist einfach nur noch peinlich, ehrlich." Anna und Tano nennt sie dabei mit keinem Wort. Dass sich ihre Aussagen tatsächlich auf das Paar beziehen, bleibt daher eine Vermutung der Zuschauer.

Zusätzliche Spekulationen über den Beziehungsstatus von Anna und Tano löste zuletzt eine Veränderung auf Instagram aus. Anna folgte Tano plötzlich nicht mehr, während er ihr Profil weiterhin abonniert hatte. Eine Stellungnahme dazu, ob die beiden noch zusammen sind, haben die Realitystars nicht abgegeben. Was tatsächlich hinter den Trennungsgerüchten und der auffälligen Veränderung in den sozialen Medien steckt, bleibt somit unklar.

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Imago Dilara Kruse, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Tano Milingi und Anna Lisson im "Sommerhaus der Stars"

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Instagram / annaliviax Anna und Tano, Oktober 2025