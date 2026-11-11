Matt Damon steigt bei Ronaldos wilder Stuntkomödie ein

Matt Damon (56) hat sich auf ein Filmprojekt der etwas anderen Art eingelassen: In der Actionkomödie "Stuntnuts" übernimmt er einen Gastauftritt. Laut Deadline wird der Film auf dem bevorstehenden American Film Market erstmals Branchenleuten präsentiert und zugleich möglichen Käufern angeboten. Dass ausgerechnet Regisseur Matthew Vaughn (55), bekannt durch die "Kingsman"-Filme, und Fußballstar Cristiano Ronaldo (41) dahinterstecken, überrascht zunächst. Gemeinsam haben sie die Produktionsfirma UR Marv aufgebaut, für die "Stuntnuts" das erste Vorhaben ist. Für Cristiano markiert es den Einstieg ins Produzentengeschäft. Neben Matt treten auch Chris Hemsworth (43) und Sam Rockwell (58) auf, und zwar als ins Absurde gesteigerte Varianten ihrer selbst. So entsteht ein augenzwinkerndes Gemisch aus Weltstars, Stuntroutiniers und einem prominenten Produzentenduo.

Erzählt wird von zwei begabten Stuntleuten, deren Fitnessstudio kurz vor der Pleite steht. Retten sollen es Aufträge bei einem gigantischen Hollywoodblockbuster. Doch die Stunts werden riskanter, am Set breitet sich Chaos aus, und als die Eitelkeiten der Stars Chris und Sam aufeinanderprallen, gerät alles außer Kontrolle. Die Hauptrollen übernehmen echte Profis: Bobby Holland Hanton springt regelmäßig als Double für Chris ein, Greg Townley stand bei "Spider-Man" für Tom Holland (30) in der Gefahrenzone. Paul Lowe arbeitete unter anderem bei "Harry Potter" und "Game of Thrones", Haruka Oshima bei "Keine Zeit zu sterben" und in der "Matrix"-Reihe. Regie führt Damien Walter, der für seine Stuntarbeit bei "Skyfall" prämiert wurde und zudem bei "Jurassic World: Ein neues Zeitalter", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und den "Kingsman"-Filmen dabei war. Den Vertrieb verantwortet Patrick Wachsbergers Label 193. Welche Figur Matt spielt, ist noch offen.

Am Set war von Komik allerdings wenig zu spüren, denn ein schwerer Unfall warf einen Schatten auf die Produktion. Wie Deadline schreibt, fiel Greg bei den Dreharbeiten von einem Wasserturm und kam "auf die falsche Weise" auf, wobei er sich den Rücken an drei Stellen brach. Der Dreh musste dadurch um mehrere Monate verschoben werden. Später ließ man die Verletzung sogar in die Handlung einfließen, um zu zeigen, welchen Strapazen und Gefahren Stuntleute bei Kino- und Serienproduktionen ausgesetzt sind. Matthew versteht "Stuntnuts" als Verbeugung vor all jenen, die spektakuläre Szenen erst möglich machen und dafür selten Lob ernten. Ursprünglich war der Film als Auftakt einer von ihm produzierten Reihe über Stuntleute gedacht. Cristiano war von Anfang an begeistert vom Projekt. "Dies ist ein aufregendes Kapitel für mich, denn ich freue mich auf neue Unternehmungen", sagte er gegenüber dem Branchenmagazin Variety.

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