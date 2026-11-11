Matt Damons Frau hatte eine Woche vor Oscars ein Aneurysma

Hinter dem Oscarabend 2024 von Matt Damon (56) steckt eine Geschichte, die selbst für Hollywood ziemlich dramatisch ist. Wie der Schauspieler im neuen Coverinterview mit GQ berichtete, wurde bei Luciana (50) ein Hirnaneurysma festgestellt. Nur eine Woche vor der Oscarverleihung 2024 musste sie deshalb am Gehirn operiert werden. Umso emotionaler war für Matt, was am Abend der Preisverleihung geschah: Obwohl sie noch mitten in ihrer Genesung steckte, fühlte sich Luciana erstmals wieder kräftig genug, um aufzustehen. Sie machte sich festlich zurecht und begleitete ihren Mann zu einer Oscarafterparty. Der Hollywoodstar war von dieser Entscheidung tief bewegt. Er beschrieb ihren Auftritt so kurz nach dem Eingriff am Gehirn als besonders mutig. "Es war verdammt heldenhaft von ihr, das zu tun, und es hat mir wirklich viel bedeutet", sagte er dem Magazin. Der gemeinsame Auftritt bekam durch die kurz zuvor erfolgte Operation damit eine besonders persönliche Bedeutung.

Inzwischen hat Luciana die gesundheitliche Krise nach Angaben ihres Mannes vollständig überstanden. "Ihr geht es Gott sei Dank wieder vollkommen gut, aber sie hatte in der Woche vor den Oscars diese Gehirnoperation. Es war jedoch der erste Abend, an dem sie sich gut genug fühlte, aufzustehen, und ihre Energie zurückhatte", erklärte Matt im GQ-Interview. Dass sie trotz der belastenden Tage unbedingt mit ihm feiern wollte, hatte einen konkreten Hintergrund. Luciana erinnerte sich daran, dass der Schauspieler einen früheren großen Oscarmoment verpasst hatte. Daher machte sie diesmal unmissverständlich klar: "Dieses Mal gehen wir aus." Es gab an diesem Abend auch einen guten Anlass zum Feiern. Christopher Nolans (56) Drama "Oppenheimer", in dem Matt mitspielte, wurde bei der Oscarverleihung 2024 als bester Film ausgezeichnet. Das Biopic räumte an diesem Abend groß ab und bescherte auch dem Cast einen unvergesslichen Erfolg.

Der frühere verpasste Oscarabend lag damals bereits 17 Jahre zurück. 2007 war Matt nicht zur Verleihung gereist, obwohl Martin Scorseses (83) Krimidrama "Departed – Unter Feinden" mit ihm in einer Hauptrolle nominiert war. Stattdessen drehte er in Miami zusätzliche Szenen für "Das Bourne Ultimatum" und sah die Gala gemeinsam mit Luciana vom Bett aus. Als sich während der Show abzeichnete, dass auch sein Film gewinnen könnte, wurde ihm seine Entscheidung bewusst. "Verdammt, wir sollten dort sein!", sagte er damals zu seiner Frau, wie er nun GQ erzählte. Das Drama gewann tatsächlich den Preis als bester Film, während Martin seinen ersten Regie-Oscar erhielt. Matt und Luciana sind seit 2005 verheiratet. Seine Familie unterstützt ihn bei seiner Arbeit. Gleichzeitig hält sich das Paar normalerweise an eine feste Regel: Für Dreharbeiten ist der Schauspieler höchstens zwei Wochen am Stück von seiner Frau und den Kindern getrennt.

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Getty Images Luciana Barroso und Matt Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York City, präsentiert von Universal Pictures, am 14. Juli 2026

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Getty Images Luciana Barroso und Matt Damon auf dem Fifa Gold Carpet vor dem WM-Finale 2026 in East Rutherford

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