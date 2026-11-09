Matt Damons Frau ging kurz nach Hirn-OP zur Oscar-Party

Matt Damon (56) erzählt eine bisher unbekannte Anekdote über seine Frau Luciana (50): Nur eine Woche vor der Oscarverleihung 2024 musste sie sich aufgrund eines Aneurysmas einer Operation am Gehirn unterziehen. Das verrät der Schauspieler nun in seiner Titelgeschichte für das Magazin GQ. Trotz der schweren OP sorgte Luciana schon kurz darauf für eine große Überraschung. Am Abend der Oscars fühlte sie sich zum ersten Mal wieder kräftig genug, um das Haus zu verlassen. Sie zog sich ein Kleid an und begleitete ihren Mann zur Oscar-Party von Vanity Fair. Die Feier auszulassen, kam für Luciana offenbar nicht infrage. "Dieses Mal gehen wir aus", habe sie ihrem Mann unmissverständlich erklärt, wie Matt im Gespräch mit GQ verrät.

Dabei schildert er auch, wie es seiner Frau zu dem Zeitpunkt ging: "Ihr geht es Gott sei Dank wieder völlig gut, aber sie hatte in der Woche vor den Oscars diese Gehirnoperation. Doch es war der erste Abend, an dem sie sich gut genug fühlte, um aufzustehen, und ihre Energie zurückhatte." Dass sie ihn so kurz nach dem Eingriff begleitete, hat den Filmstar tief berührt. "Es war ziemlich verdammt heldenhaft von ihr, das zu tun, und wirklich bedeutungsvoll", stellte er klar. Hinter Lucianas Entschluss steckte eine Erinnerung aus dem Jahr 2007. Damals gewann Matts Film "Departed – Unter Feinden" den Oscar als bester Film. Der Schauspieler war damals jedoch wegen der Dreharbeiten zu "Das Bourne Ultimatum" und seines damals noch sehr jungen Kindes zu Hause geblieben. Beim Oscarerfolg von "Oppenheimer" sollte sich das nicht wiederholen.

Matt und Luciana gaben sich 2005 das Jawort und leben gemeinsam mit vier Töchtern als Patchworkfamilie. Alexia stammt aus Lucianas früherer Ehe und ist die Stieftochter des Schauspielers. Hinzu kommen außerdem die drei gemeinsamen Töchter Isabella, Gia und Stella. Den großen Oscar-Triumph im Jahr 2007 hatte das Paar zusammen erlebt, allerdings nicht auf dem red Carpet. Die Verleihung verfolgten Matt und Luciana damals von ihrem Bett aus. Sie sahen gemeinsam zu, wie Regisseur Martin Scorsese (83) ausgezeichnet wurde und "Departed – Unter Feinden" den Preis als bester Film abräumte. Gegenüber GQ erinnerte sich Matt daran, wie sehr er sich in diesem Moment gefreut hatte: Vor lauter Begeisterung sei er im Schlafzimmer auf und ab gehüpft. Bei den Oscars 2024 feierte er den Erfolg von "Oppenheimer" dann mit Luciana an seiner Seite auf der Party von Vanity Fair.

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Getty Images Matt Damon und Luciana Damon besuchen die Vanity Fair Oscar Party 2024 in Beverly Hills

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Getty Images Matt Damon und seine Ehefrau Luciana Barroso, Met Gala 2024

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