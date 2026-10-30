Arnold Schwarzenegger traumatisierte Enkel als Santa Claus

Arnold Schwarzenegger (79) schlüpfte für die brandneue Weihnachtskomödie "Geklaute Weihnachten" in das rot-weiße Kostüm des Weihnachtsmanns – doch ausgerechnet in der eigenen Familie kam dieser festliche Look so gar nicht gut an. Wie seine Tochter Katherine Pratt auf Instagram verrät, wollte der 79-Jährige während der Dreharbeiten seine Enkel in einem Videocall mit seiner Santa-Montur überraschen. Das Ergebnis? Die Kleinen waren vom Anblick ihres verkleideten Großvaters schlichtweg "traumatisiert", wie Katherine schreibt. Warum Lyla (6), Eloise (4) und der knapp zweijährige Ford so verstört auf das Kostüm ihres berühmten Verwandten reagierten, behielt Katherine zwar für sich, kündigte aber dennoch unerschrocken einen gemeinsamen Filmabend mit dem fertigen Streifen an.

Dabei präsentiert sich der Action-Altmeister in dem weihnachtlichen Spektakel keineswegs nur im verstaubten Traditionsgewand: Erste Trailerausschnitte zeigen die Hollywoodlegende zwar mit Rauschebart und rotem Mantel, aber auch mit recht zeitgemäßen Pullovern und modernen Kopfbedeckungen. Damit dürfte sein Look in der Komödie, in der auch Alan Ritchson (43) und Awkwafina (37) mitmischen, stellenweise erheblich von dem Outfit abweichen, das seinen Enkeln den Videocallschreck einjagte. Allzu lange müssen Fans auf den ungewöhnlichen Auftritt übrigens nicht mehr warten: "Geklaute Weihnachten" feiert am 2. Dezember 2026 seine weltweite Premiere beim Streamingdienst Prime Video und schlägt damit punktgenau zur festlichen Vorweihnachtszeit auf den Bildschirmen auf.

Abseits des Filmsets geht Arnold ganz in seiner Rolle als Großvater auf. Seine Enkel nennen ihn laut People sogar liebevoll auf Deutsch "Opa". Gegenüber dem Magazin erklärte der fünffache Vater bereits in der Vergangenheit, dass ihm seine Erfahrung mit zahlreichen Tieren auch beim Umgang mit den Kindern zugutekomme. Neben Hausschwein, Miniaturpferd und Esel sorgen Arnolds zahlreiche Vierbeiner regelmäßig für Trubel, wenn der Schwarzenegger-Pratt-Clan zu Besuch ist. So steht der gemeinsame Filmabend mit Arnolds neuem Weihnachtsstreifen zwar noch aus, doch die Kinder erleben ihren Opa ohnehin viel lieber in seiner gewohnten Umgebung – ohne künstlichen Rauschebart und rote Zipfelmütze, sondern mitten im heimischen Garten, umringt von seiner bunten Tierschar.

Anzeige Anzeige

Imago Arnold Schwarzenegger als Weihnachtsmann in "Geklaute Weihnachten", 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / schwarzenegger Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger am Set von "The Man With The Bag" im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Familienfotos der Schwarzeneggers