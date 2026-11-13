Lola Weippert mahnt bei Schulbesuch aus bitterer Erfahrung

Lola Weippert (30) hat bei einem Schulbesuch in Bad Doberan offen über eine schmerzhafte Zeit ihrer Vergangenheit gesprochen. Vor zahlreichen Schülerinnen und Schülern berichtete die Moderatorin am Donnerstag von ihren eigenen Erfahrungen mit Mobbing, die sie bis heute belasten. Wie tief die Erlebnisse sitzen, machte die 30-Jährige anschließend auch in ihrer Instagram-Story deutlich. "Ich wurde selbst so sehr gemobbt, dass ich's gehasst habe, zur Schule zu gehen", erinnerte sie sich. Selbst heute löse das Betreten eines Schulgebäudes bei ihr zunächst noch ein ungutes Gefühl aus. "Aber das sitzt einfach sehr tief. Und man hat immer die Angst, nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein", erklärte Lola. Gerade deshalb appellierte sie eindringlich an die Kinder und Jugendlichen, respektvoller und liebevoller miteinander umzugehen. Mobbing könne schließlich tiefe seelische Verletzungen verursachen, die Betroffene oft ihr ganzes Leben lang begleiten.

Auch nach ihrer Rede nahm sich Lola noch viel Zeit für die Schülerinnen und Schüler. In der Sporthalle verteilte die Moderatorin Umarmungen, gab Autogramme und posierte für zahlreiche Selfies. Besonders die persönlichen Gespräche mit einigen Jugendlichen gingen ihr anschließend nahe, wie sie berichtete. Dabei hätten ihr die jungen Menschen von schwierigen Familienverhältnissen, schweren Schicksalsschlägen sowie Erfahrungen mit Mobbing und Rassismus erzählt. Manche Geschichten berührten Lola offenbar so sehr, dass sie einzelnen Jugendlichen sogar ihre Telefonnummer gab, um ihnen weiterhin Unterstützung anbieten zu können. Wie wichtig ihr der Austausch mit der jüngeren Generation ist, machte sie auch gegenüber ihren Followern deutlich: "Das ist so wichtig, einfach wirklich die Jugend zu unterstützen, denen zuzuhören, weil es ist unsere Zukunft", betonte die 30-Jährige. Mit ihrem Besuch wollte sie den Kindern und Jugendlichen vor allem vermitteln, dass ihre Sorgen ernst genommen werden und sie damit nicht allein sind.

Begleitet wurde Lola bei ihrem Schulbesuch von ihrer langjährigen Freundin Emelie, mit der sie nach eigenen Angaben schon ihr ganzes Leben lang verbunden ist. Gemeinsam möchten die beiden künftig noch mehr Schulen besuchen und ihre Botschaft an möglichst viele junge Menschen weitergeben. Nach den bewegenden Begegnungen gönnten sich die Freundinnen zunächst eine kleine Auszeit an der Ostsee. Bei einem Spaziergang durch den Gespensterwald ließen sie die Eindrücke des Tages auf sich wirken, während Lola von der herbstlichen Landschaft schwärmte, in der Wald und Meer unmittelbar aufeinandertreffen. Doch die Moderatorin hat bereits größere Pläne: Sie träumt davon, mit ihrer Freundin auf Schultour durch ganz Deutschland zu gehen. Auf diese Weise möchte die 30-Jährige noch mehr Kinder und Jugendliche persönlich erreichen, ihnen zuhören und sie mit ihren Erfahrungen ermutigen.

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