Jennifer Lawrence kassierte bei "Twilight"-Casting Abfuhr

Lange bevor Jennifer Lawrence (36) mit ihrer Rolle als Katniss Everdeen internationale Bekanntheit erlangte, hatte sie bereits ein anderes großes Fantasy-Franchise im Visier. 2007 nahm die Schauspielerin am Casting für Twilight teil und hoffte auf die Rolle der Bella Swan. Doch daraus wurde nichts: Die Verantwortlichen lehnten sie unmittelbar ab, ohne sie überhaupt zu einer weiteren Castingrunde einzuladen. Im Podcast "The Rewatchables" erinnerte sich Jennifer jetzt an die deutliche Abfuhr. "Ich habe für 'Twilight' vorgesprochen [und] sie haben mich sofort abgelehnt. Ich habe nicht einmal einen Rückruf bekommen", erzählte sie laut Comingsoon.net. Ihre Karriere hielt der Rückschlag allerdings nicht auf. Wenig später gelang ihr mit Die Tribute von Panem der internationale Durchbruch. Als Katniss übernahm sie schließlich doch noch die Hauptrolle in einer großen Fantasy-Reihe.

Jennifer ist sich heute dennoch sicher, dass ihre Karriere mit der Rolle der Bella Swan einen ganz anderen Verlauf genommen hätte. Erst als der Vampirfilm in die Kinos kam und weltweit zum Publikumserfolg wurde, sei ihr bewusst geworden, welche Chance ihr damals entgangen war. "Aber mein Leben wäre vollkommen anders verlaufen. Ich habe [die Rolle in] 'Die Tribute von Panem' bekommen, ich glaube, etwa ein Jahr später. Wenn man als ganz normale Schauspielerin vorspricht, bekommt man nur fünf Seiten und dann heißt es: 'Spiel den Affen'. Als [der Film] herauskam, dachte ich: 'Verdammt'", gab sie in dem Podcast offen zu. Die Rolle der Bella ging schließlich an Kristen Stewart (36). An ihrer Seite spielte Robert Pattinson (40) den Vampir Edward Cullen. Durch die insgesamt fünf "Twilight"-Filme wurden die beiden selbst zu internationalen Weltstars.

Als Jennifer schließlich das Angebot bekam, Katniss Everdeen zu spielen, zögerte sie zunächst. Aus Angst, einen ähnlich überwältigenden Ruhm wie die Darsteller der "Twilight"-Filme zu erleben, spielte sie sogar mit dem Gedanken, die Rolle in "Die Tribute von Panem" abzulehnen. "Es war so schwer, es den Leuten zu erklären. Es war wie: 'Ich glaube, du verstehst diesen Grad des Ruhms nicht.' Ich nahm einfach an, dass es wie 'Twilight' sein würde, wie der 'Twilight'-Ruhm, und das war einfach nie etwas, das ich im Sinn hatte", beschrieb sie ihren damaligen inneren Konflikt. Und weiter: "Ich wollte Independent-Filme machen und ich wollte gute Filme machen, aber ich wollte nicht die berühmteste Person auf dem Planeten sein." Nach "X-Men: Dark Phoenix" legte die Schauspielerin eine rund dreijährige Pause vom Filmgeschäft ein, um sich stärker ihrem Privatleben zu widmen. Danach kehrte sie unter anderem mit "Don't Look Up", "Causeway" und "No Hard Feelings" auf die Leinwand zurück.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2026

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Getty Images Robert Pattinson und Kristen Stewart bei der "Twilight"-Premiere 2011

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