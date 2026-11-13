Sam Claflin fordert "Tribute von Panem"-Prequel für Finnick

Sam Claflin (40) würde nur zu gern in die Welt von Panem zurückkehren, diesmal allerdings mit Finnick Odairs Vergangenheit im Mittelpunkt. Im Interview mit Entertainment Tonight ging es eigentlich um seinen neuen Film "Ebenezer". Der Brite sprach aber auch über den bevorstehenden Kinostart von "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" und machte dabei deutlich, wie sehr er sich eine eigene Vorgeschichte seines Fan-Lieblings wünscht: "Ich freue mich total auf diese neue Generation. Ich bin ein Fan der Geschichte, der Welt und der Figuren. Also: Gebt uns eine Origin-Story zu Finnick, sage ich nur. Ja, bitte! Und ihr habt ja auch die Kommentare gesehen, in denen genau das gefordert wurde. Wir sind alle bereit dafür. Ich habe das Gefühl, dass es durchaus eine Welt gibt, in der das passieren könnte." Offiziell angekündigt wurde ein solches Projekt bislang nicht. Doch auch viele Fans wünschen sich schon länger einen Film über Finnicks frühe Jahre.

Stoff für eine Vorgeschichte gäbe es reichlich. Ein möglicher Startpunkt wären die 65. Hungerspiele, bei denen Finnick gerade einmal 14 Jahre alt war. Er verließ die Arena damals als jüngster Sieger in der Geschichte der Spiele. Sein Triumph hatte jedoch eine dunkle Kehrseite: Präsident Snow zwang ihn, sich reichen und einflussreichen Bewohnern des Capitols zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise erfuhr Finnick von zahlreichen Geheimnissen, Affären und politischen Details seiner Kunden. Dieses Wissen wurde später zu einer gefährlichen Waffe gegen das Regime. Unter Fans wird für die junge Version der Figur unter anderem "Percy Jackson"-Darsteller Walker Scobell gehandelt. Auch ein Auftritt von Sam als älterer Finnick wäre denkbar. Ein ähnliches Konzept verfolgt "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping", der am 19. November 2026 startet: Joseph Zada (21) spielt den jungen Haymitch Abernathy, während Woody Harrelson (65) ebenfalls als Haymitch zurückkehrt.

Auch Finnicks persönliche Beziehungen könnten in einem Prequel eine große Rolle spielen. Während seiner Hungerspiele wurde er von Mags betreut, zu der er im Laufe der Zeit eine enge Bindung aufbaute. Zu den emotionalsten Beziehungen der gesamten Reihe zählt außerdem seine Liebesgeschichte mit Annie Cresta. Eine Vorgeschichte könnte genauer auf die Anfänge der beiden eingehen. In den bisherigen Filmen machte Finnick eine große Entwicklung durch: Aus dem schillernden Sieger wurde ein wichtiger Verbündeter und enger Freund von Katniss Everdeen, die von Jennifer Lawrence (36) gespielt wurde. Sam schlüpfte in der ursprünglichen Filmreihe in die Rolle des Tributs aus Distrikt 4. Mit seinen aktuellen Aussagen gegenüber Entertainment Tonight machte der Schauspieler deutlich, dass ihm die Figur und die Welt von Panem auch Jahre später noch viel bedeuten.

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Getty Images Sam Claflin bei der Weltpremiere von "Ebenezer" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Joseph Zada bei der britischen Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

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