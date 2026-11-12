Haakon wollte wohl Marius Borg Høibys Verhaftung verhindern

König Haakon VIII. (53) soll sich kurz vor der Festnahme seines Stiefsohns Marius Borg Høiby (29) persönlich eingeschaltet haben. Wie die norwegische Zeitung Dagbladet jetzt enthüllte, griff er am 4. August 2024 selbst zum Telefon. Nur einen Tag nach dem Gewaltvorfall gegen Marius' Ex-Freundin im Osloer Stadtteil Frogner kontaktierte Haakon einen Mitarbeiter des Polizeisicherheitsdienstes PST. "Die Polizei wird Marius verhaften", soll Haakon gesagt und anschließend gefragt haben, ob sich sein Stiefsohn stattdessen freiwillig bei der Polizei melden könne. Der Osloer Polizeibezirk stimmte diesem Vorgehen zu. So erschien Marius wie vereinbart an der Jansløkka-Schule in Asker, unweit des Anwesens der Königsfamilie. Dort warteten bereits die Beamten auf ihn und nahmen ihn fest.

Wie Dagbladet weiter berichtet, sorgte Haakons Anruf bei den Beamten für Verwunderung. Der zuständige Mitarbeiter soll überrascht gewesen sein, dass der damalige Kronprinz überhaupt schon von der geplanten Festnahme wusste. Offenbar waren mehrere Personen am Königshof und in der Regierung bereits vorab über den Polizeieinsatz informiert. So soll auch mit dem Kronprinzenpaar besprochen worden sein, wie es mit der Situation umgehen und eine Zusammenarbeit mit der Polizei sicherstellen könne. Dabei sei auch die Möglichkeit zur Sprache gekommen, dass Marius sich freiwillig stellen könnte. Die daraufhin eingeleiteten Sonderermittlungen wurden später eingestellt, da sich kein strafbares Verhalten nachweisen ließ.

Wie genau die damalige Kronprinzenfamilie von dem Festnahmebeschluss erfahren hatte, ist bis heute nicht geklärt. Marius' Mutter Mette-Marit (53) soll ihren Sohn schließlich sogar selbst zum vereinbarten Treffpunkt an der Schule gefahren haben. Doch damit nicht genug: Die Kronprinzessin soll ihm auch Ratschläge zur Vorbereitung auf die Festnahme gegeben haben. Bereits Ende Oktober 2024 hatte zudem ein Bericht für Aufsehen gesorgt, wonach Mette-Marit währenddessen in Marius' Haus geputzt und aufgeräumt haben soll. Rechtsanwalt John Christian Elden äußerte sich damals laut dana press kritisch: "Wenn das stimmt, ist es aufsehenerregend, da die Polizei gleichzeitig eine Festnahme beschließt, um die Vernichtung von Beweismitteln zu verhindern."

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Imago Marius Borg Høiby und Kronprinz Haakon beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016

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Imago Zeichnung von Marius Borg Hoiby im Prozess im Osloer Bezirksgericht, erstellt von Ane Hem

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