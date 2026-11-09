Geheim-Trip: Haakon und Ingrid Alexandra laufen Marathon

Überraschender Auftritt an der Côte d'Azur! Während ihres bislang geheim gehaltenen Privataufenthalts in Frankreich haben sich der norwegische König Haakon (53) und seine Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) einer sportlichen Herausforderung gestellt. Am Sonntagmorgen gingen die beiden beim Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes an den Start und nahmen die 42 Kilometer lange Strecke zwischen Nizza und Cannes in Angriff. Auf der offiziellen Teilnehmerliste war Haakon unter seinen Vornamen Haakon Magnus mit der Startnummer 15699 registriert, während Ingrid Alexandra mit der Nummer 15715 antrat. Der Kronprinz erreichte das Ziel nach 4 Stunden, 43 Minuten und 1 Sekunde. Bei seiner Tochter sorgten die Renndaten hingegen für Rätselraten: Ihr elektronisches Tracking brach bereits nach 9,9 Kilometern ab. Ob die Prinzessin die gesamte Strecke absolvierte und ebenfalls in Cannes ins Ziel kam, blieb zunächst unklar.

Zu Beginn des Marathons waren Haakon und Ingrid Alexandra nahezu gleich schnell unterwegs. Für die ersten fünf Kilometer benötigte der Kronprinz 31 Minuten und 34 Sekunden, seine Tochter war lediglich eine Sekunde langsamer. Auch den nächsten Kontrollpunkt passierten die beiden gemeinsam, bevor Ingrid Alexandras Zwischenzeiten plötzlich aus dem System verschwanden. Ein von der norwegischen Zeitung VG geografisch überprüftes Zuschauervideo zeigt die Prinzessin allerdings noch bei Kilometer 30 nahe Juan-les-Pins an der Seite ihres Vaters. Ob sie anschließend auch die Ziellinie überquerte, ist weiterhin unklar. Haakon belegte laut NTB den 8961. Gesamtrang, bei den Männern Platz 6305 und in seiner Wertungsgruppe Rang 934. Vom ehemaligen Spitzenläufer Henrik Ingebrigtsen gab es dafür Glückwünsche mit einem Augenzwinkern: "Wenn der König seine Zeit beim nächsten Marathon um anderthalb Stunden verbessern möchte, muss er nur anrufen. Herzlichen Glückwunsch zum absolvierten Marathon! Auch wenn es unglaublich langsam war."

Dass Haakon und Ingrid Alexandra überhaupt in Südfrankreich unterwegs waren, wurde erst durch ihre Teilnahme am Marathon bekannt. Der norwegische Palast hatte am Vortag lediglich bestätigt, dass sich die beiden gemeinsam auf einer privaten Auslandsreise befinden, ohne nähere Angaben zum Ziel oder zur Dauer zu machen. Es ist ihr erster gemeinsamer Trip ins Ausland, seit Haakon Ende August den Thron bestieg und seine Tochter Kronprinzessin wurde. Da sich sowohl der Monarch als auch die Thronfolgerin außer Landes befinden, übernimmt vorübergehend der Staatsrat die verfassungsmäßige Regierungsführung. Am Schloss in Oslo weht deshalb die norwegische Staatsflagge. Ein gemeinsamer Marathon stand für das Vater-Tochter-Duo offenbar schon länger auf dem Plan. Bereits für den Skagen-Marathon in Dänemark am 3. Oktober waren beide angemeldet, traten dort allerdings nicht an. In Frankreich wurden sie nun von mehreren anonym registrierten Läufern begleitet. Ob es sich dabei um Sicherheitskräfte handelte, ließen sowohl der Palast als auch der Polizeisicherheitsdienst PST offen.

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der Eröffnung des 171. Stortings in Oslo

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Imago König Haakon VIII., damaliger Prinz, im Dezember 2025 in Norwegen

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