Haakons Segnung steht fest: Doch das Video sorgt für Kritik

Das norwegische Königshaus hat mit einem rätselhaften Instagram-Video für mächtig Wirbel gesorgt. In dem Clip, der am Dienstag veröffentlicht wurde, ist der Nidarosdom in Trondheim zu sehen. Dazu wird ohne weitere Erklärung das Datum 22. August 2027 eingeblendet, während im Hintergrund das Lied "Gud signe vårt dyre fedreland" erklingt. Lange mussten die Zuschauer allerdings nicht grübeln: Kurz nach der Veröffentlichung lieferte der Palast die Auflösung. König Haakon VIII. (53) und seine Frau Mette-Marit (53) sollen an diesem Tag in der Kathedrale feierlich gesegnet werden. Das zunächst geheimnisvoll gehaltene Datum steht somit für einen wichtigen Termin des norwegischen Königspaares. Die Art der Verkündung kommt allerdings nicht überall gut an. Der Termin selbst ist für viele Norweger eine bedeutende Nachricht. Die Art, wie er bekanntgegeben wurde, kommt jedoch nicht überall gut an. Vor allem die geheimnisvolle Inszenierung des Videos stößt auf deutliche Kritik, unter anderem bei der norwegischen Zeitung Dagbladet.

Besonders deutlich äußerte sich Dagbladet-Kommentatorin Sigrid Hvidsten. "Ich fand, das war ein merkwürdiges und etwas peinliches Video. Für wen hält sich das Königshaus hier? Karpe? Marstein? Ein Influencer mit einer kryptischen Einführung eines Hautpflegeprodukts, um das möglichst viel Wirbel gemacht werden soll?", kritisierte sie gegenüber Dagbladet. Eigentlich habe sie die Social-Media-Strategie der Royals in den vergangenen Monaten oft gelobt. Mit diesem Beitrag lägen sie ihrer Meinung nach aber "völlig daneben". Sigrid stört vor allem, dass die Verantwortlichen mit versteckten Hinweisen und sogenannten "Easter Eggs" arbeiten, anstatt die Nachricht klar zu vermitteln. Schließlich sei in den Kommentaren unter dem Video bereits fälschlicherweise von einer Krönung die Rede gewesen. Daher brauche es Aufklärung und kein Rätselraten. "Wenn das der Termin für die Segnung ist, handelt es sich für viele Norweger um ein großes und wichtiges Ereignis. Dann sollten sie es meiner Meinung nach nicht nötig haben, sich wie ein 23 Jahre alter Influencer zu benehmen", fügte die Journalistin hinzu.

Tatsächlich handelt es sich bei einer königlichen Segnung nicht um eine Krönung im klassischen Sinne. Stattdessen empfängt der Monarch im Rahmen einer feierlichen kirchlichen Zeremonie Gottes Segen für die Ausübung seines Amtes. Dass die Wahl auf den Nidarosdom fiel, hat einen besonderen Hintergrund: Die Kathedrale in Trondheim ist für die norwegische Königsfamilie ein Ort mit großer Bedeutung. Bereits Haakons verstorbener Vater König Harald V. (†89) wurde dort gesegnet. Auch dessen Vater König Olav nahm in der Kathedrale an einer solchen Zeremonie teil. Haakon hatte den norwegischen Thron nach dem Tod seines Vaters am 28. August 2026 übernommen. Knapp ein Jahr später soll nun die Segnung gemeinsam mit seiner Frau stattfinden. Mit der Zeremonie im kommenden August setzt der neue König somit eine Tradition fort, die schon sein Vater und sein Großvater gepflegt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Haakon VIII. legt im Storting in Oslo den Amtseid ab, 1. September 2026

Anzeige Anzeige

Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

Anzeige Anzeige