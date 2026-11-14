Amy Duggars Cousine spricht wegen Skandalen nicht mit ihr

Joy-Anna Duggar soll derzeit nicht mehr mit ihrer Cousine Amy Duggar sprechen. Das erzählte Amy am Wochenende auf TikTok, nachdem ein Nutzer unter ihrem Video auf die Ähnlichkeit der beiden hingewiesen hatte. Amy stimmte ihm zu und kam dabei auf ihr angespanntes Verhältnis zu sprechen. "Ich wünsche ihr alles Gute, sie spricht nicht mit mir, aber die Tür steht immer offen, und das habe ich unmissverständlich klargemacht", sagte sie. Warum Joy-Anna nicht mehr mit ihr spricht und seit wann zwischen den Cousinen Funkstille herrscht, ließ Amy offen.

In dem Video kritisierte Amy auch den Umgang ihrer Familie mit Krisen. Ihrer Ansicht nach würden die Duggars schwere Vorfälle beschönigen und nach außen das Bild einer harmonischen Familie vermitteln. Hintergrund sind die Vorwürfe gegen Joy-Annas Bruder Joseph Duggar (31). Er soll 2020 während eines Familienurlaubs in Florida ein Kind sexuell missbraucht haben. Joseph bestreitet die Anschuldigungen und plädierte auf "nicht schuldig". Er kam gegen eine Kaution von 600.000 US-Dollar frei. Für den 10. November war eine Vorverhandlung angesetzt, ein Prozesstermin steht bislang nicht fest. "Meiner Meinung nach: Wenn sie so großartig sind, warum haben sie die Mädchen dann nicht von Anfang an beschützt?", fragte Amy. Joy-Anna hatte die Vorwürfe gegen ihren Bruder zuvor als "verstörend" bezeichnet. Zu Amys jüngsten Aussagen hat sie sich bislang nicht öffentlich geäußert.

Seit Josephs Festnahme im März stellt sich Amy öffentlich auf die Seite des mutmaßlich betroffenen Mädchens und fordert von ihrer Familie einen offeneren Umgang mit den Vorwürfen. "Ich werde mich immer für das Opfer einsetzen. Ich werde immer meine Stimme für das Opfer erheben", sagte sie im Podcast "Fire Chats: The Mindfire Pod". Nach eigenen Angaben nahm sie bereits Anfang des Jahres Kontakt zu dem Mädchen auf und tauschte sich mit ihm aus. Amy hatte zuvor auch öffentlich vermutet, dass die Duggars Josephs Ehefrau Kendra geheime Versprechen gemacht hätten, damit sie schweige und an ihrer Ehe festhalte. Belege für diese Behauptung legte Amy nicht vor.

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Imago Amy Duggar King, Juni 2023

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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