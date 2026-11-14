"Wollen Preis nicht": KitschKrieg boykottiert "1LIVE-Krone"

KitschKrieg will bei der diesjährigen "1LIVE Krone" weder auf der Bühne stehen noch einen Preis abholen. Christoph Erkes, Christian Yun-Song Meyerholz und Nicole Schettler gehen in einem Statement auf Instagram mit dem Radiosender ins Gericht. Der Hauptvorwurf: 1LIVE setze sich zu wenig für die deutsche Musikszene ein und gebe deutschsprachigen Liedern kaum Sendezeit. Als Beleg nennen sie den 10. November. An diesem Tag seien bei dem Sender 363 Songs gelaufen, davon nur 34 auf Deutsch – weniger als zehn Prozent. Etwa die Hälfte davon sei zudem nachts gespielt worden und habe so weniger Hörer erreicht.

Das Berliner Produzentenkollektiv wirft 1LIVE außerdem vor, die Reichweite der Nominierten für die Werbung für die Preisverleihung einzuspannen und dabei E-Mail-Adressen zu sammeln. Zudem verärgere die Werbung. Auf den Grafiken zu "Gut genug" in der Kategorie "Bester Song" habe ausgerechnet Shirin David (31) gefehlt. Die Rapperin stellt sich in den Kommentaren hinter das Kollektiv. "Verstehe bis heute das Konzept von Voting-Preisen nicht und nehme an keinem einzigen teil. Man soll seine eigene Community auf eine fremde Plattform schicken, damit diese am Ende entscheidet, ob man einen Preis bekommt oder nicht. Wer zeichnet hier eigentlich wen aus und wer profitiert von wessen Reichweite?", schrieb Shirin.

Das Fazit fällt deutlich aus "Wir wollen euren Preis nicht und haben auch keine Lust auf eure Verleihung. Macht es einfach alleine, genau wie wir. Wir sind genauso wenig Fans von euch, wie ihr von uns", hieß es seitens KitschKrieg. Dabei hat das Trio gleich zweimal die Chance auf eine Trophäe: Sein Nummer-eins-Hit "Gut genug" mit Blumengarten und Shirin ist als "Bester Song" nominiert, außerdem tritt es in der Kategorie "Bester Alternative Act" an.

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Imago Christian Yun-Song Meyerholz, Christoph Erkes und Nicole Schettler von KitschKrieg beim Preis für Popkultur 2019

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Getty Images Shirin David auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

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