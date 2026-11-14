Olivia Cooke nahm nach Gürtelrose sechs Monate Auszeit

Olivia Cooke (32) musste eine längere berufliche Auszeit nehmen. Ende 2025 erkrankte die Schauspielerin während eines Aufenthalts in New York an Gürtelrose, einer schmerzhaften Viruserkrankung. Wie sie jetzt im Interview mit GQ Hype berichtete, kehrte sie daraufhin für die Behandlung in ihre britische Heimat zurück und zog sich dort für ein halbes Jahr vollständig aus dem Berufsleben zurück. Erst im Juni 2026 beendete sie ihre Pause. Zuvor hatte die House of the Dragon-Darstellerin mehrere Jahre lang eine Produktion nach der anderen gedreht und sich nach eigenen Angaben bereits ausgebrannt gefühlt. Die gesundheitlichen Probleme zwangen sie schließlich dazu, sich eine längere Erholungspause zu gönnen. Wie sehr die Erkrankung ihren Alltag bestimmte, schilderte Olivia offen: "Zwei Monate lang konnte ich keinen Small Talk führen. Wenn mich jemand fragte: 'Wie geht es dir?', antwortete ich: 'Ja, ich hatte Gürtelrose.'"

Als Ursache für ihre Erschöpfung sieht Olivia vor allem ihr hohes Arbeitspensum. "Ich habe das Gefühl, dass es in den vergangenen zwei Jahren nur Jobs, Jobs, Jobs waren, und ich war wirklich ausgebrannt", erklärte sie gegenüber dem Magazin. Weiter schilderte sie: "Dein Körper schafft es, dich außer Gefecht zu setzen, damit du dich tatsächlich hinlegst." Ihre freie Zeit verbrachte die Britin in ihrem Zuhause in London. Statt vor der Kamera zu stehen, widmete sie sich alltäglichen Aufgaben und brachte unter anderem ihre Küchenschränke in Ordnung. Das ungewohnt ruhige Leben schien ihr dabei durchaus zu gefallen. "Ich war wie eine echte Hausfrau, auf eine schreckliche Art, aber ich habe es genossen", erzählte die Schauspielerin. "Ich habe jeden Tag verschiedene Gerichte gekocht und meine Schränke sortiert", beschrieb sie ihren neuen Alltag während der Genesung.

Während ihrer Auszeit widmete sich Olivia auch verstärkt ihrer mentalen Gesundheit. Im Zuge dessen deaktivierte sie unter anderem ihren Instagram-Account. Bereits zuvor hatte sie gegenüber The Guardian erklärt, dass soziale Medien das eigene Körperbild und die Selbstwahrnehmung verzerren könnten. Besonders inszenierte Vorher-Nachher-Verwandlungen und die starke Selbstbezogenheit auf der Plattform hätten sie belastet. In dem Gespräch berichtete die Schauspielerin außerdem von teils gehässigen Reaktionen auf ihre Rolle in "House of the Dragon". Selbst Menschen, die sie auf der Straße um ein gemeinsames Foto gebeten hätten, hätten anschließend ihre Serienfigur beleidigt. Dennoch sei sie dankbar für die Rolle und versuche, solchen Begegnungen gelassen zu begegnen. Gelegentlich kontere sie auch mit Humor: "Dann kannst du das Foto ja löschen." Unlängst äußerte sich Olivia bereits kritisch zum Jugendwahn, der in Hollywood herrscht und somit auch Rollenbesetzungen beeinflusst.

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Getty Images Olivia Cooke bei der Premiere von "Sound Of Metal"

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Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin

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