Claudia Schiffers Tochter erobert die Pariser High Society

Clementine Vaughn (22) steht ein ganz besonderer Abend bevor: Die Tochter von Claudia Schiffer (56) und Matthew Vaughn (55) feiert am 28. November ihr offizielles Debüt in der High Society. Wie Hello! berichtet, gehört sie zu den Auserwählten, die in diesem Jahr am exklusiven Bal des Débutantes in Paris – meist kurz le Bal genannt – teilnehmen dürfen. Im luxuriösen Shangri-La Paris wird Clementine in edler Haute Couture auftreten und zusammen mit rund 20 weiteren jungen Frauen aus namhaften Familien sowie deren Kavalieren Teil des glamourösen Wohltätigkeitsballs sein. Große Roben, Herren im Frack und eine Reihe prominenter Namen bestimmen den Abend, an dem die Modeltochter erstmals auf dem gesellschaftlichen Parkett der französischen Hauptstadt im Rampenlicht steht.

Le Bal zählt zu den außergewöhnlichsten High-Society-Veranstaltungen des Jahres, da hier das gesellschaftliche Debüt der jungen Frauen mit einem guten Zweck verbunden wird und Spenden für wohltätige Organisationen gesammelt werden. Während die Debütantinnen für ihren großen Auftritt von renommierten Haute-Couture-Häusern ausgestattet werden und ihre Begleiter traditionell im Frack erscheinen, kann sich auch die übrige Riege der Teilnehmerinnen sehen lassen: Neben Clementine zählen Olimpia Baez Herrera, die Enkelin der Designerin Carolina Herrera, sowie Iris de Kersauson, deren Vater der Filmproduzent und Regisseur Arthur de Kersauson ist, zur diesjährigen Runde. Mit Juliet Lipman ist zudem die Tochter von Monte Lipman, einem der Mitgründer des Labels Republic Records, mit von der Partie, während unter anderem Beatrice Rose Hart – Enkelin von David Hart, der einst als Berater der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher (†87) tätig war – die prominente Auswahl komplettiert.

Für Clementine sind es ohnehin aufregende Tage, denn erst am Mittwoch, kurz vor der Bekanntgabe ihres Society-Debüts, feierte sie ihren 22. Geburtstag. Ihre stolze Mutter ließ es sich nicht nehmen, ihr zu diesem Anlass öffentlich auf Instagram zu gratulieren, und teilte ein älteres Foto, das die beiden in einem zärtlichen Moment zeigt, als Clementine noch ein kleines Kind auf dem Arm des Supermodels war. "Alles Gute zum 22. Geburtstag, Clementine", schrieb die Blondine zu dem Schnappschuss und fand darüber hinaus rührende Worte für ihre Tochter, eines von insgesamt drei gemeinsamen Kindern mit Ehemann Matthew: "Strahle weiter, du kreativer, schlagfertiger, liebevoller, beharrlicher, weiser und wunderschöner Diamant."

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clementine Clementine Vaughn im September 2026

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Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer mit ihrer Tochter Clementine

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