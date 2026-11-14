Palast besorgt: William reist mit George im selben Flugzeug

Prinz William (44) und Prinz George (13) sollen in der vergangenen Woche gemeinsam mit einem Linienflug von British Airways nach Barcelona gereist sein. Im Palast sorgt der Trip Berichten zufolge für zunehmende Sorge um die Thronfolge. Vater und Sohn saßen während des rund zweistündigen Fluges nebeneinander und unterhielten sich angeregt über ihr Ziel: das Champions-League-Spiel ihres Lieblingsvereins Aston Villa gegen den FC Barcelona im Spotify Camp Nou. Brisant ist der Ausflug vor allem aus einem Grund. Eigentlich sieht das royale Protokoll vor, dass direkte Thronfolger aus Sicherheitsgründen nicht im selben Flugzeug unterwegs sind.

Hinter der Regel steckt ein ernster Gedanke: Selbst im Fall eines schweren Unglücks soll die Thronfolge gesichert bleiben. William steht an erster Stelle, George folgt direkt dahinter auf Platz zwei. Der Prinz kennt die Vorschrift aus eigener Erfahrung. Wie Graham Laurie, der frühere Pilot von Queen Elizabeth II. (†96), berichtete, durfte William deshalb ab seinem zwölften Geburtstag im Jahr 1994 nicht mehr regulär mit seinem Vater König Charles III. (78) fliegen. Ausnahmen habe es lediglich mit einer schriftlichen Genehmigung der Queen gegeben. Für zusätzliche Unruhe sollen Williams Familienflüge im Hubschrauber sorgen, bei denen er teilweise selbst am Steuer sitzt. Royalbiograf Robert Jobson schrieb 2024 in seinem Buch "Catherine, the Princess of Wales: The Biography", Charles habe seinen ältesten Sohn vor diesen Reisen gewarnt. Weil William nicht darauf verzichten wollte, habe der König ihn ein formelles Dokument unterzeichnen lassen. Damit erkenne er die Risiken an und übernehme die volle Verantwortung. Auch Elizabeth soll ihren Enkel eindringlich gebeten haben, nicht mit der gesamten Familie selbst zwischen dem Kensington-Palast und Anmer Hall zu fliegen. William habe diesen Wunsch jedoch nicht befolgt.

Der Barcelonatrip fiel in Georges erste Ferien, seit er im September seine Schulzeit am Eton College begonnen hat. Im Stadion saßen Vater und Sohn Seite an Seite und verfolgten gemeinsam Aston Villas Champions-League-Partie gegen den FC Barcelona. George zeigte sich bei dem Fußballabend leger. Anstelle von Anzug oder Poloshirt trug er eine schwarze Sportjacke von Adidas, auf der das Wappen seines Lieblingsklubs prangte. Auch optisch hat sich bei dem jungen Royal einiges getan. Seine Haare fielen ihm locker in die Stirn, zudem wirkte seine Statur kräftiger als zuvor. Auf den Aufnahmen aus dem Stadion sah der Prinz dadurch merklich erwachsener aus als noch bei seinem Schulstart vor wenigen Monaten.

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Imago Prinz William und Prinz George beim Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Aston Villa

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Imago Prinz George beim Wimbledon-Finale der Herren, Juli 2026

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