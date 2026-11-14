Diana zur Löwen in der Kritik: Zahnärztekammer schlug Alarm

Ärger um Diana zur Löwen! Die Influencerin sieht sich wegen eines Mundsprays ihrer Zahnpflegemarke artem mit Kritik konfrontiert. Das Produkt wurde mit dem Versprechen beworben, Kariesbakterien abzutöten und dadurch vor Karies zu schützen. Laut Bild äußerte nun Dr. Bianca Göpner-Fleige, Präsidentin der Zahnärztekammer Berlin, deutliche Bedenken: Für eine solche Wirkung gebe es keine ausreichenden wissenschaftlichen Nachweise. Außerdem werde der Zusammenhang zwischen Zucker, der durch Bakterien verursachten Säurebildung und der Entstehung von Karies zu stark vereinfacht dargestellt. Das Unternehmen hat inzwischen auf die Kritik reagiert und Änderungen vorgenommen. Ein Instagram-Video aus dem April, in dem Diana die vermeintliche Wirkung des Zuckerersatzstoffs Xylit erklärte, wurde mittlerweile gelöscht.

In dem inzwischen gelöschten Clip hatte die Unternehmerin laut t-online erklärt: "Kariesbakterien fressen Xylit wie Zucker, aber es verdaut sich nicht. Deswegen können sie durch Xylit sterben." Von dieser Darstellung distanziert sich artem mittlerweile selbst. "Wir versprechen nur, was wir belegen können. Ein Video aus dem April, in dem Diana zur Löwen über Xylit und Kariesbakterien sprach, ist diesem Anspruch nicht gerecht geworden. Deshalb haben wir es gelöscht", erklärte Mitgründerin Rebecca Linneweber gegenüber dem Nachrichtenportal. Das Unternehmen räumt ein, dass eine Schutzwirkung gegen Karies bislang nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte. Deshalb wolle man vorerst auch nicht mehr mit einem solchen Versprechen werben. Stattdessen soll der eigentliche Nutzen des Produkts stärker betont werden: "Unser Mundspray sorgt für frischen Atem. Dafür ist es gemacht." Am Spray selbst ändert sich allerdings nichts. Es bleibt weiterhin im Handel erhältlich. "Es bleibt, wie es ist", hieß es dazu knapp.

Diana gründete artem gemeinsam mit Rebecca und der Zahnärztin Julia von Wolff. Ende September präsentierten die drei Unternehmerinnen ihre Zahnpflegemarke in der Sendung Die Höhle der Löwen, konnten dort jedoch keinen Deal abschließen. Die Kritik der Kammerpräsidentin beschränkt sich allerdings nicht allein auf das Mundspray. Sie bemängelte grundsätzlich, dass reichweitenstarke Influencer ohne entsprechende fachliche Ausbildung vereinfachte Gesundheitsversprechen verbreiten würden. Beim Publikum könne dadurch ein falsches Gefühl von Sicherheit entstehen. Auch der Mediziner Dr. Jasper Iske hatte sich zuvor auf Instagram kritisch zu Wort gemeldet. Er verwies auf die fehlenden wissenschaftlichen Belege für einen Kariesschutz und warf dem Gründerteam vor, mit vermeintlich innovativen Produkten "Kasse machen zu wollen". Rebecca widersprach dieser Anschuldigung jedoch und erklärte gegenüber t-online: "Wir haben artem gegründet, weil wir selbst Zahnprobleme hatten und bessere Pflege wollten."

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RTL Diana zur Löwen in "Die Höhle der Löwen", Folge 4

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Getty Images Unternehmerin Diana zur Löwen im Mai 2025 in Düsseldorf

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