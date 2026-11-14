"Botox Day": Kim Gloss gönnt sich umfangreichen Beautytag

Kim Gloss (34) legt großen Wert darauf, immer erfrischt und glowy auszusehen. Wie sie auf ihrem Instagram-Account immer wieder festhält, gönnt sie sich dafür regelmäßig Beauty-Tage. Gleich am Morgen meldete sie sich in ihrer Story bei ihrer Community und blendete dazu das Motto "Botox Day" ein. Damit war klar, was auf dem Plan steht: eine Behandlung gegen Falten. Doch dabei soll es nicht bleiben: Noch am selben Tag soll ihre zweite Ultraformer-Sitzung anstehen, bei der ihre Wangen gestrafft werden. Die Behandlungen selbst zeigte Kim in ihrer Story nicht. Sie stellte aber klar, dass sie mit ihren Beautyeingriffen offen umgeht und daraus kein Geheimnis macht.

Beim Ultraformer handelt es sich Kims Erklärung zufolge um eine Methode, die unter der Haut die Kollagenbildung im behandelten Bereich stimulieren und dauerhaft wieder anregen soll. Dabei kommt diese Methode angeblich ganz ohne Nadeln oder Operation aus – was Kim besonders gut gefällt. Ein Ergebnis will sie erst teilen, wenn die Sitzung vorbei ist und sie sich selbst eine Meinung gebildet hat. Außerdem will sie verraten, ob die Behandlung aus ihrer Sicht tatsächlich einen sichtbaren Effekt hatte. Bis dahin bleibt somit offen, welches Fazit Kim zu der Methode zieht und ob sie mit der Entwicklung ihres unteren Wangenbereichs zufrieden ist.

Kim hat in der Vergangenheit nicht nur Schönheitsprozeduren am Gesicht über sich ergehen lassen. Auch andere Bereiche hat sie bereits ausbessern lassen. So machte sie vor einigen Wochen öffentlich, dass sie sich einer dritten Brust-OP unterzogen hat. Für den Eingriff reiste sie extra aus ihrer Wahlheimat Dubai nach Hamburg. Dort ließ sie sich von ihrem langjährigen Vertrauensarzt behandeln. Bei der Operation wurde eine Bruststraffung vorgenommen, bei der die Brustwarzen versetzt und ein größeres Implantat auch gleich noch eingesetzt wurde. Wie sie schon damals auf Instagram geschildert hatte, hatte sie sich nach der dritten Schwangerschaft einfach nicht mehr so wohl in ihrem Körper gefühlt.

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Imago Kim Gloss bei der internationalen Premiere von "Michael" in Berlin, April 2026

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

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