Dave Myers' Witwe spricht über ihre Wut nach seinem Tod

Lili Myers spricht offen über die tiefe Trauer und die Wut, die sie seit dem Krebstod ihres Ehemanns Dave Myers (†66) begleiten. Im Interview mit The Times erinnert sie sich besonders an einen stillen Moment während seiner letzten Lebensphase. Besonders bewegend ist ihre Erinnerung an die letzte gemeinsame Zeit. Oft lagen die beiden zusammen auf dem Boden ihres Wintergartens, hielten Händchen und weinten. Dabei beobachteten sie Vögel und die Flugzeuge des nahe gelegenen Flugplatzes, hörten dem Regen zu und dachten an ihre schöne gemeinsame Zeit zurück. Häufig seien Worte zu viel gewesen, sodass sie einfach still nebeneinanderlagen. Für Lili sei es kaum auszuhalten gewesen, Dave seine Schmerzen nicht nehmen zu können. Der Moderator von "The Hairy Bikers" starb am 28. Februar 2024 mit 66 Jahren an Krebs. Bis heute ist Lili wütend darüber, dass Dave sie "verlassen" hat. Gleichzeitig mache sie sich Vorwürfe wegen Dingen, die sie nicht getan oder falsch gesagt habe. Um anderen Hinterbliebenen beizustehen, lässt sie sich inzwischen zur Trauerbegleiterin ausbilden.

Was Lili besonders schmerzt: Sie besitzt keine Aufnahme, auf der Dave ihr sagt, dass er sie liebt. Auch Gespräche über seine Vorstellungen für die Zeit nach seinem Tod seien kaum möglich gewesen. Nur eines habe er klar abgelehnt, nämlich eine Einäscherung. Deshalb appelliert sie an andere Paare und Familien, solche belastenden Fragen rechtzeitig anzusprechen. Ihren 60. Geburtstag, der bald ansteht, will sie nicht feiern. Gegenüber The Times fasst sie ihren Umgang mit dem Verlust so zusammen: "Es gibt keine Heilung, es gibt nur ein Werden." Über soziale Medien hat sie bereits Menschen Halt gegeben, die ebenfalls einen geliebten Menschen verloren haben. Darin erkennt Lili inzwischen eine neue Aufgabe für ihr eigenes Leben. "Wenn das, was ich tue, jemandem hilft, die Augen zu öffnen und zu erkennen, dass das Leben lebenswert ist, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt", betont sie im Gespräch mit der Zeitung.

Kennengelernt hatten sich Lili und Dave im Jahr 2005 in Rumänien. Sie arbeitete dort als Hotelmanagerin, während er mit seinem Kollegen Simon King die erste Staffel von "The Hairy Bikers Cookbook" drehte. Nach den Dreharbeiten blieben die beiden brieflich in Kontakt. 2007 zog Lili schließlich gemeinsam mit ihrer Tochter Iza zu Dave nach Barrow-in-Furness, vier Jahre später heiratete das Paar. Von Anfang an verbanden sie ähnliche Erfahrungen: Beide hatten eine Scheidung hinter sich und eine belastende Kindheit erlebt. Daves Mutter litt an multipler Sklerose, während Lilis Vater mit Alkoholismus kämpfte. Wie groß sein Vertrauen zu ihr war, zeigte Dave in einem sehr persönlichen Moment. Einmal nahm der Moderator sie sogar mit unter den Esstisch. Dieser Ort habe ihm als Kind Schutz gegeben, wenn er Angst hatte oder sich verletzlich fühlte, erklärte er ihr damals. Auch sein Nachlass wurde Teil ihrer Trauerarbeit. In diesem Jahr ließ Lili mehr als 300 persönliche Stücke ihres Mannes versteigern, darunter Motorradkleidung, Erinnerungen an Strictly Come Dancing und seinen Schnurrbartkamm. Ein Teil der Einnahmen war für den Beratungsdienst der NSPCC und die Kinderschutzorganisation Childline bestimmt.

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Getty Images Dave Myers mit seiner Frau Liliana bei den TV Choice Awards, September 2017

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Getty Images Dave Myers, TV-Star

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