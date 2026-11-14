Mickie Krause verrät: Wer ihm im Kampf gegen den Krebs half

Mickie Krause (56) spricht offen über eine der schwersten Phasen seines Lebens. In der ersten Folge der ARD-Kulturreihe "Ballermann Sessions & Stories", die im MDR zu sehen ist, erinnert sich der Sänger an seine Blasenkrebserkrankung. Die Diagnose erreichte ihn am 6. Januar 2022 – mitten in der Coronapandemie und in einer Zeit, in der er regelmäßig auf Mallorca sowie in Deutschland auftrat. Den wichtigsten Rückhalt fand er damals im Kreis seiner engsten Vertrauten. "Ich bin damit relativ realistisch umgegangen, weil ich eine tolle Familie habe, die mich getragen hat. Und meine Freunde haben mich getragen", erzählt er in der Doku. Dabei habe er versucht, seine Gedanken nicht dauerhaft von der Krankheit bestimmen zu lassen. Auf die leichte Schulter nahm er sie trotzdem nicht. Am Ende veränderte die Erfahrung auch seinen Blick auf sein Leben und sein enormes Arbeitspensum.

Infolge der Erkrankung begann der Partysänger nämlich, seine bisherige Lebensweise von Grund auf zu überdenken. Jahrzehntelang hatte er zahllose Auftritte absolviert und war unentwegt zwischen Deutschland und Mallorca gependelt. "Ich habe den Entschluss gefasst, so nicht weiterzumachen wie in den letzten 25 Jahren", stellt Mickie in der Sendung klar. Statt von Auftritt zu Auftritt zu hetzen, wollte er künftig weniger Shows spielen und sich mehr Zeit für sein eigenes Leben nehmen. Seiner Lieblingsinsel kehrt er dabei aber keineswegs den Rücken. Auf seiner Finca schwärmt der Entertainer vor der Kamera: "Es ist einfach geil. Das ist ein tolles Fleckchen Erde. Und ich liebe diese Insel. Prost!" Außerdem zeigt die Doku den Musiker von einer ungewohnten Seite. Zusammen mit dem Orquestra de Cambra de Mallorca präsentiert er seinen Partysong "Eine Woche wach" in einer neuen Version. Statt Ballermannkulisse gibt es diesmal Begleitung durch ein Kammerorchester.

Als wichtigste Stütze nennt Mickie damit jene Menschen, die sonst kaum öffentlich in Erscheinung treten. Seit Jahrzehnten schirmt der Sänger seine Ehefrau Ute und die vier gemeinsamen Kinder weitgehend vom Rampenlicht ab. Lediglich für einen besonderen Moment machte die Familie eine Ausnahme: Zur Eröffnung einer Schule in Kenia trat Mickie zusammen mit Ute und drei seiner Töchter in einem RTL-Beitrag erstmals gemeinsam vor die Kamera. Ansonsten bleibt sein engster Kreis normalerweise im Verborgenen. Vor seinem Publikum tritt Mickie als energiegeladener Ballermannstar mit seinen Partyhits auf. Abseits der Bühne zieht er jedoch eine klare Grenze und hält seine Liebsten von der Öffentlichkeit fern.

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ActionPress Mickie Krause, Entertainer

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Getty Images Mickie Krause, Sänger

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