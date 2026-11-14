Christina Hänni muss Heiligabend auf ihren Luca verzichten

Christina Hänni (36) wird den diesjährigen Heiligabend ohne ihren Ehemann verbringen müssen. Wie die Tänzerin jetzt auf Instagram verriet, ist Luca Hänni (32) rund um die Feiertage beruflich eingespannt – und wird am 24. Dezember deshalb nicht bei ihr und der gemeinsamen zweijährigen Tochter zu Hause sein können. Luca moderiert bis einschließlich 25. Dezember ein Varieté des Zirkus Nock und steht dafür im schweizerischen Zofingen auf der Bühne. Statt unter dem heimischen Weihnachtsbaum verbringt der Musiker den Heiligabend also im Scheinwerferlicht. Ganz allein mit ihrer Kleinen muss Christina den Weihnachtsabend trotzdem nicht verbringen. Mutter und Tochter feiern stattdessen bei Lucas Mutter und sind damit im Kreis der Familie. So müssen die beiden an den Festtagen nicht auf weihnachtliche Gesellschaft verzichten, auch wenn ein wichtiges Familienmitglied in diesem Jahr fehlt.

In ihrer Story erklärte Christina ihren Followern, warum ihr Mann an Heiligabend nicht dabei sein kann: "Luca darf ja ein wunderbares Varieté moderieren und wird daher bis auf den 25. eingespannt sein." Die getrennte Feier soll den Wert der übrigen gemeinsamen Zeit allerdings keineswegs schmälern. Die frühere "Let's Dance"-Profitänzerin betonte: "Wir genießen die Familienmomente dafür alle umso intensiver dieses Jahr." Dass Luca über die Feiertage im Einsatz ist, kennt die Familie bereits aus der Vergangenheit. Ohnehin ist der Sänger momentan oft geschäftlich unterwegs – zuletzt führten ihn seine Termine unter anderem nach Spanien. Wie kräftezehrend solche Phasen für Christina sein können, hat sie ihrer Community schon früher ungeschönt gezeigt. Dabei sprach sie ganz ehrlich über die Herausforderungen, die das Leben mit einem Kleinkind mit sich bringt, wenn der Partner nicht zu Hause ist.

Als Luca geschäftlich verreist war, lag der Alltag mit der gemeinsamen Tochter weitgehend allein in den Händen der Tänzerin. Ausgerechnet in dieser Phase zog sich das Mädchen innerhalb kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal eine Mittelohrentzündung zu – begleitet von Fieber. Auf Instagram machte Christina damals keinen Hehl aus ihrer Überforderung: "Ich bin komplett allein." Und weiter: "Die letzten drei Wochen killen mich." Mit Blick auf andere Eltern zeigte sie großen Respekt: "Ich weiß nicht, wie alleinerziehende Mütter mit mehreren Kindern das machen. Chapeau, Respekt!" Nach den anstrengenden Wochen schwankt die Tänzerin auch bei der Frage nach weiterem Nachwuchs hin und her. "Wir sind mit der Kleinen in dem Alter, wo ich manchmal denke … Komm, ich will noch zehn davon. Und im nächsten Moment … Neee, glaube, eins ist auch gut", gestand sie ihrer Community. Eine endgültige Antwort hat sie darauf noch nicht gefunden: "Es ist alle zehn Sekunden eine andere Entscheidung."

Anzeige Anzeige

Joyn / Claudius Pflug Christina und Luca Hänni beim "Das große Promibacken"-Osterspezial

Anzeige Anzeige

Instagram / @christina.haenni Christina und Luca Hänni

Anzeige Anzeige