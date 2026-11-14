Stuntverbot am "James Bond"-Set ärgerte Michelle Yeoh

Michelle Yeoh (64) war schon längst als Actionstar bekannt, als sie für einen James Bond-Film vor der Kamera stand. Doch ausgerechnet dort waren ihre Fähigkeiten nicht gewünscht. Im Interview mit The Guardian erinnerte sich die Schauspielerin an die Dreharbeiten zu "Der Morgen stirbt nie". In dem Film aus dem Jahr 1997 spielt sie an der Seite von Pierce Brosnan (73) die Agentin Wai Lin. Obwohl sie sich in Hongkong mit spektakulären Actionszenen einen Namen gemacht hatte, durfte sie ihre Stunts nicht selbst übernehmen. Die Erklärung des Regisseurs war simpel: "Du bist nicht hier, weil du Action kannst. Du bist hier, weil du Schauspielerin bist. Wir wollen nicht, dass du dich verletzt."

Wie streng diese Regel durchgezogen wurde, bekam Michelle direkt an ihrem ersten Drehtag zu spüren. Sie durfte nicht einmal von einer Stufe springen, die weniger als 30 Zentimeter hoch war. "Wollt ihr mich auf den Arm nehmen?", habe sie damals gefragt. Doch im Gespräch sprach Michelle nicht nur über Stuntverbote auf Filmsets, sondern allgemein darüber, wie lange asiatische Filmschaffende um echte Anerkennung im Mainstream ringen mussten. Um die Jahrtausendwende habe Ang Lees (72) "Tiger and Dragon" zwar das Interesse am asiatischen Kino deutlich gesteigert. Stars wie Jackie Chan (72), Jet Li (63) und Chow Yun-fat sowie Regisseure wie John Woo und Tsui Hark hätten zudem wichtige Türen geöffnet. Doch sie seien weiterhin vor allem als "chinesische" Filmschaffende wahrgenommen worden.

Der entscheidende Wendepunkt kam für die Schauspielerin erst im Jahr 2018. Damals kam Jon M. Chus (47) Komödie "Crazy Rich Asians" in die Kinos und wurde zum großen Erfolg. "Das hat die Dinge wirklich verändert", betont Michelle. In "Crazy Rich Asians" verkörpert Michelle die Figur der wohlhabenden Familienmatriarchin Eleanor Young. Die Handlung rund um die superreichen Familien Singapurs soll nun bei HBO als achtteilige Dramaserie weitererzählt werden. Neben Michelle sind dafür auch Henry Golding als Nick Young, Constance Wu als Rachel Chu und Ronny Chieng vorgesehen.

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Getty Images Michelle Yeoh bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London, November 2025

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Imago Pierce Brosnan und Michelle Yeoh in "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie", 1997

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