Nach Joseph Duggars Verhaftung: Cousine Amy erhebt Vorwürfe

Seit der Verhaftung ihres Cousins Joseph Duggar (31) wegen des Vorwurfs des Kindesmissbrauchs meldet sich Amy Duggar immer wieder öffentlich zu Wort – und diesmal richtet sie ihren Blick auf Josephs Ehefrau Kendra Duggar (27). In einem Video, das die 39-Jährige jetzt auf TikTok veröffentlichte, behauptet Amy, dass die Duggar-Familie Kendra geheime Versprechen gemacht habe, damit diese schweigt und in der Ehe bleibt. "Ich garantiere euch, dass ein Versprechen gemacht wurde. Versprechen wurden gemacht. Also hier sind nur meine Ideen, was das sein könnten – das ist nur meine Meinung, okay?", sagt sie in dem Clip.

Im Video schlüpft Amy in die Rolle ihrer Familienmitglieder und spielt nach, was diese ihrer Ansicht nach zu Kendra gesagt haben könnten. Angeblich soll Kendra dazu gebracht worden sein, Joseph die Treue zu halten – mit dem Argument, dass sie damit Gottes Liebe zeige. Laut Amy sollen ihr zudem ein Top-Anwalt sowie finanzielle Unterstützung angeboten worden sein. "Wir werden uns um alles kümmern, bleib einfach. Das wird sich alles legen", zitiert Amy ihre Familie in dem Video. Sie fasste ihr Bild der Situation anschließend so zusammen: "Es ist Fürsorge, mit Bedingungen. Unterstützung, ja, aber mit Hintergedanken – und die Hilfe macht sie abhängig." Kendra selbst wurde zwischenzeitlich wegen vier Anklagepunkten wegen Gefährdung des Kindeswohls und vier Anklagepunkten wegen Freiheitsberaubung verhaftet, kam aber noch am selben Tag gegen Kaution frei. Diese Anklagepunkte stehen in keinem Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Joseph.

Joseph, der siebte Sohn von Jim Bob (60) und Michelle Duggar, war im März verhaftet worden, nachdem eine damals 14-Jährige angegeben hatte, er habe sie bei einem Urlaub im Jahr 2020 im Alter von neun Jahren missbraucht. Er wurde nach Florida ausgeliefert, wo die Tat stattgefunden haben soll, und hat auf nicht schuldig plädiert. Amy hatte sich zuletzt bereits in einem anderen TikTok-Video kritisch über ihren Cousin geäußert und dabei betont, dass das Trauma des Opfers das Leid des Täters bei weitem überwiege. Für ihre öffentliche Kritik an der eigenen Familie ist die Cousine bekannt – auch der Fall um Josh Duggar (38), der wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt wurde, brachte sie damals dazu, sich klar zu positionieren.

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Imago Amy Duggar King

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Instagram / littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar, Realitystars

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Instagram / duggarfam Jim Bob Duggar und Ehefrau Michelle, Dezember 2019