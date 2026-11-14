Daisy Ridley trifft die "Star Wars"-Kritik noch immer

Daisy Ridley (34) hat die Kritik an ihren "Star Wars"-Filmen offenbar bis heute nicht ganz hinter sich gelassen. Die Schauspielerin, die in der Sequel-Trilogie die Hauptrolle Rey spielte, sprach im Podcast "Happy Sad Confused" mit Moderator Josh Horowitz sehr offen über die gespaltene Resonanz auf "Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi" und "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers". Dabei hatte für Daisy alles sehr vielversprechend begonnen. Im Podcast erinnerte sie sich an den Start der Trilogie mit "Star Wars: Das Erwachen der Macht" im Jahr 2015. Damals seien sich die Zuschauer weitgehend einig gewesen: "Beim ersten Teil schienen alle ziemlich ähnlich zu reagieren: "Das funktioniert, Gott sei Dank. Wie ist das passiert? Ein Wunder."" Bei den beiden Fortsetzungen habe sich das Bild dann deutlich gewandelt. "Rians Film war kontrovers. Und dann der letzte? Extrem kontrovers", fasste die Darstellerin zusammen.

Horowitz wollte wissen, ob sie die gemischten Reaktionen auf den Film überrascht hätten. Daisy antwortete: "Ich glaube, es ist immer noch erschütternd, weil man nicht möchte, dass die Leute das Gefühl haben, man sei dem, wovon sie Fans sind, nicht gerecht geworden." Besonders "Die letzten Jedi" von Regisseur Rian Johnson sei beim Publikum "so kontrovers" angekommen. Am meisten belastete die Britin demnach der Gedanke, die Anhänger der berühmten Filmreihe womöglich enttäuscht zu haben. An ihrer persönlichen Haltung zu ihrer Mitwirkung an den drei Filmen habe die Kritik allerdings nichts geändert. Wie es für Daisy als Rey weitergeht, ist derzeit ebenfalls unklar. Bei der Star Wars Celebration 2023 in London war ein Film angekündigt worden, in dem ihre Figur einige Jahre nach den Ereignissen von "Der Aufstieg Skywalkers" den Jedi-Orden neu aufbauen sollte. Nach mehreren Wechseln im Autorenteam scheint die Entwicklung allerdings ins Stocken geraten zu sein.

Offiziell abgesagt wurde das Projekt bislang aber nicht. Parallel dazu arbeitet Drehbuchautor Simon Kinberg (53) an einer neuen "Star Wars"-Trilogie, die die Geschichte nach Episode IX fortsetzen soll. Als möglicher Regisseur des ersten Films ist Jon Watts (45) vorgesehen. Grünes Licht von Disney gibt es für das Vorhaben offiziell jedoch noch nicht. Ob das angekündigte Rey-Projekt in diese Trilogie einfließen könnte, ist nicht bestätigt. Konkrete Neuigkeiten zu den kommenden Kinofilmen könnte es bei der Star Wars Celebration 2027 geben, die mit dem 50. Jubiläum von "Krieg der Sterne" zusammenfällt. Auch Adam Driver (42) äußerte sich erst kürzlich zu seiner Zeit im "Star Wars"-Universum. Der Schauspieler, der in der letzten Trilogie Kylo Ren verkörperte, hatte erklärt, mit "Star Wars" abgeschlossen zu haben. Zuvor war das geplante Ben-Solo-Projekt "The Hunt for Ben Solo" verworfen worden.

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Filmausschnitt aus "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

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Getty Images Daisy Ridley bei einer "Star Wars"-Premiere 2019 in London

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