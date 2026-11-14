Angelina Jolie soll ein Anwesen in Connecticut gekauft haben

Angelina Jolie (51) scheint ihren Abschied aus Kalifornien nun ganz konkret anzugehen. Wie Page Six berichtet, soll die Schauspielerin ein Anwesen im US-Bundesstaat Connecticut gekauft haben. Damit hätte sie einen weiteren Schritt in Richtung Neustart an der Ostküste gemacht. Viele Details zu dem angeblichen Kauf sind bislang allerdings nicht bekannt: Wo genau sich die Immobilie befindet und wie viel Angelina dafür bezahlt haben soll, ist noch unklar. Auch eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Der mutmaßliche Hauskauf erfolgt nur wenige Wochen, nachdem Angelina ihr bisheriges Zuhause im Los-Angeles-Stadtteil Los Feliz verkauft hat. Völlig aus heiterem Himmel kommt der mutmaßliche Umzug an die Ostküste aber nicht. Angelina hatte schon länger angekündigt, Kalifornien den Rücken kehren zu wollen, sobald ihre jüngsten Kinder volljährig sind. Und dieser Moment ist inzwischen gekommen: Die Zwillinge Knox (18) und Vivienne (18) feierten im Juli ihren 18. Geburtstag.

Dass Angelina bislang in Los Angeles lebte, hatte nach ihren eigenen Angaben vor allem mit der Scheidung von Brad Pitt (62) zu tun. Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte sie bereits 2024: "Ich bin hier, weil ich wegen einer Scheidung hier sein muss, aber sobald sie 18 sind, werde ich gehen können." Ihren Wunsch nach Veränderung begründete die sechsfache Mutter in dem Gespräch auch mit ihrem Familienleben. "Wenn man eine große Familie hat, möchte man, dass sie Privatsphäre, Ruhe und Sicherheit hat", betonte sie. Für die Zeit nach Kalifornien hatte Angelina auch schon Pläne: Sie wolle viel Zeit in Kambodscha verbringen und ihre Liebsten überall auf der Welt besuchen. In dem südostasiatischen Land besitzt die Schauspielerin ebenfalls eine Immobilie. Außerdem gehört ihr eine Wohnung in Manhattan. Diese beschrieb sie im Jahr 2025 laut Daily Mail als Anlaufstelle für ihre Kinder, wenn sie sich in New York aufhalten.

Angelina hatte ihre historische Villa im Stadtteil Los Feliz im September für 22,1 Millionen Euro verkauft. Zuvor hatte sie das Anwesen im Mai für etwa 26,8 Millionen Euro zum Verkauf angeboten. Das etwa 1.020 Quadratmeter große Haus umfasst sechs Schlafzimmer und zehn Badezimmer. Die Schauspielerin hatte es 2017 nach der Trennung von Brad für rund 21,9 Millionen Euro gekauft. Das Gebäude blickt auf eine lange Geschichte zurück: Es wurde 1913 errichtet und gehörte einst dem berühmten Regisseur Cecil B. DeMille. Über viele Jahre war die Villa Angelinas Zuhause. Mit Brad hat sie sechs gemeinsame Kinder. Das einstige Hollywood-Traumpaar trennte sich 2016. Anschließend folgte ein etwa acht Jahre dauernder Rechtsstreit, ehe die Scheidung 2024 offiziell abgeschlossen wurde.

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Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

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