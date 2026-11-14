König Carl Gustaf sauer? Birgittas Juwelen bringen Millionen

Die Juwelen aus dem privaten Nachlass von Prinzessin Birgitta (†87) haben neue Besitzer gefunden. Bei einer Auktion des Hauses Sotheby's in Genf kamen kürzlich sämtliche angebotenen Schmuckstücke der im Dezember 2024 verstorbenen Royal unter den Hammer. Zusammen brachten sie fast drei Millionen Euro ein. Viele der Stücke gehörten ursprünglich Birgittas Mutter, Prinzessin Sibylla. Für Aufsehen sorgt die Versteigerung aber nicht nur wegen der hohen Summen: Wie Svensk Damtidning berichtet, soll König Carl Gustaf (80) über den Verkauf überhaupt nicht glücklich sein. Birgittas Bruder sei demnach verärgert darüber, dass die Erben der Prinzessin die Schmuckstücke öffentlich versteigern ließen. Die Juwelen sind seit Generationen mit der Familie verbunden.

Besonders begehrt war eine Brosche im Stil der Belle Époque. Sie ist mit Diamanten besetzt, in ihrer Mitte funkelt ein 23,64 Karat schwerer Padparadscha-Saphir aus Ceylon. Prinzessin Sibylla hatte das Schmuckstück ihrer Tochter zur Hochzeit mit Prinz Johann Georg von Hohenzollern geschenkt. Bei der Auktion soll die Brosche 1,21 Millionen Euro erzielt haben. Auch ein historisches Set aus einem Saphir-Diamant-Collier und passenden Ohrringen ließ die Gebote in die Höhe schnellen: Es ging für 900.000 Euro weg. Birgitta hatte die Garnitur von ihrer Mutter geerbt und sie bei der Hochzeit ihrer Nichte Kronprinzessin Victoria und 2013 bei der Trauung von Prinzessin Madeleine (44) getragen. Die Herkunft des Sets wird mit dem russischen Zarenhof in Verbindung gebracht. Da alle Käufer anonym bleiben, ist weiterhin unklar, ob einzelne Stücke vielleicht sogar in der Königsfamilie geblieben sind.

Johan T. Lindwall, Journalist bei Svensk Damtidning, erklärte, wie viel die Stücke dem schwedischen König persönlich bedeuten: "Ich schließe nicht aus, dass der König selbst die Juwelen zurückkauft, die seiner Mutter gehörten. Tatsächlich ist das ziemlich wahrscheinlich, da sie für ihn einen großen sentimentalen Wert haben." Birgitta war im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihr Privatvermögen erbten ihre drei Kinder Carl Christian, Désirée und Hubertus von Hohenzollern.

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Getty Images Bei der Trauerfeier in Oslo: Carl XVI. Gustaf von Schweden in Uniform mit Orden und Schärpe, September 2026

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IMAGO / TT Prinzessin Birgitta im Santa Ponsa Golf Club auf Mallorca, August 2023

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