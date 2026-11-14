Expertin entdeckt eine "Dissonanz" zwischen Harry und Meghan

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) absolvierten am Dienstag einen gemeinsamen Termin in Brüssel und zeigten sich dabei Hand in Hand im Paul-Henri-Spaak-Gebäude des Europäischen Parlaments. Obwohl das Paar auf den ersten Blick einen harmonischen Eindruck machte, fiel Körperspracheexpertin Inbaal Honigman bei dem Auftritt etwas auf. Gegenüber Hello! sprach sie von einer "gewissen Dissonanz" zwischen den Eheleuten. "Jeder von ihnen setzt eine ziemlich andere Körpersprache ein, und sie bewegen sich sehr unterschiedlich voneinander", erklärte die Expertin. Besonders Harrys Haltung habe sich von der seiner Frau unterschieden. Während der Royal eine Hand an sein Gesicht führte und mit den Fingern der anderen seine Jacke berührte, habe er eher verschlossen, zugleich aber auch beschützend gewirkt. Meghan sei dagegen wesentlich entspannter aufgetreten. Mit einer Hand in der Tasche und weit geöffneten Augen habe die ehemalige Schauspielerin laut Honigman eine deutlich offenere Körpersprache gezeigt.

Dass Harry und Meghan bei ihrem Auftritt unterschiedliche Körpersignale aussendeten, deutet nach Einschätzung von Inbaal Honigman keineswegs auf Probleme in ihrer Ehe hin. Vielmehr erkannte die Expertin in ihrem Verhalten auch deutliche Zeichen der Verbundenheit. Besonders das Händchenhalten der beiden bewertete sie als warm, liebevoll und tröstend. "Sie halten auf eine unbewegte, klare und gleichmäßige Weise fest Händchen, was zeigt, dass dies ihre Gewohnheit ist und keine Vorführung für die Kameras. Man kann davon ausgehen, dass sie auch privat Händchen halten", erklärte Honigman. Auch die gesenkte Kopfhaltung der Sussexes fiel ihr auf. Statt sich für die Fotografen in Szene zu setzen, hätten die Eheleute dadurch aufmerksam und bescheiden gewirkt. Eine weitere liebevolle Geste beobachtete Reporter Jack Malvern, der den Termin vor Ort begleitete. Als eine Journalistin Meghan nach ihrem Befinden fragte, soll Harry die Hand seiner Frau besonders fest gedrückt und sie zugleich vor den Kameras abgeschirmt haben.

Für das Paar war die Reise nach Brüssel der erste gemeinsame Auslandstermin seit seiner Rückkehr nach Großbritannien im August. Ihre beiden Kinder, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), begleiteten sie dabei nicht. Der Besuch fand für Meghan unter schwierigen persönlichen Umständen statt: Nur wenige Tage zuvor war ihr Vater Thomas Markle Sr. (82) festgenommen worden. Wie Hello! berichtet, wurde er kürzlich wegen des mutmaßlichen Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt. Trotz der belastenden Nachrichten trat die Herzogin die Reise nach Belgien an, verzichtete laut dem Magazin allerdings auf ihre ursprünglich geplante Beteiligung an einer gemeinsamen Grundsatzrede, da sie sich emotional nicht dazu in der Lage gefühlt habe. Während ihres Aufenthalts besichtigten die Sussexes unter anderem das Lost Screen Memorial, das an 50 Kinder erinnert, die infolge von Schäden durch soziale Medien ums Leben gekommen sind.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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