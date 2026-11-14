So lebt Lilli Hollunder mit René Adler und zwei Kindern

Lilli Hollunder (40) lebt mit ihrem Ehemann René Adler (41) und den gemeinsamen Kindern Casper und Billie in Hamburg. Seit die Schauspielerin 2024 als Kriminalhauptkommissarin Isabell "Isa" Nowak zum Team von "Notruf Hafenkante" kam, muss sie lange Drehtage und das Familienleben unter einen Hut bringen. Im Gespräch mit Gala erzählte sie jetzt, dass sie oft zehn bis zwölf Stunden am Set verbringt. Wenn sie dann nach Hause kommt, geht der erste Gang in die Schlafzimmer ihrer Kinder, um ihre Sprösslinge ins Bett zu bringen. Danach lernt sie weiter Texte und liest Skripte oder kümmert sich um andere Projekte. Besondere Dankbarkeit verspürt sie dabei für ihren Mann, ohne dessen Unterstützung dieser Zeitplan wohl kaum funktionieren würde. "Ich habe gesagt: Jetzt bin ich mal dran. Es geht nur mit einem Mann, der mitzieht", erklärte Lilli im Gespräch.

Für das Paar bedeutet die neue Rollenverteilung eine Umstellung. Früher war vor allem René beruflich viel unterwegs. Heute nimmt dagegen Lillis regelmäßige Arbeit an der Serie einen großen Teil ihres Tages ein. Den Spagat zwischen Dreharbeiten und Muttersein beschreibt sie gegenüber dem Magazin als "eine echte Herausforderung". Aufgeben möchte sie ihren Job trotzdem nicht. Er gebe ihr neue Kraft und verändere ihren Blick auf das Familienleben zum Positiven. "Die Arbeit bereichert mein Privatleben und mein Muttersein", betonte die Schauspielerin. Außerdem haben sich ihre Prioritäten total verändert, seitdem sie Kinder hat. Statussymbole jeglicher Art seien einfach nicht mehr so wichtig für sie. So verkaufte die Familie eines ihrer Autos und besorgte sich stattdessen ein Lastenrad. Für Lilli geht es nicht mehr darum, "was man hat".

Lilli und René sind bereits seit 2011 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in Leverkusen, wo der Sportler damals im Tor stand. Während René die Schauspielerin schon aus "Verbotene Liebe" kannte, wusste sie zunächst nicht, wer er war. Aus einer längeren Freundschaft wurde schließlich eine Beziehung. 2016 heirateten die beiden auf dem Standesamt, ein Jahr später folgte die große Party in der Toskana. 2020 kam dann Sohn Casper auf die Welt, während seine kleine Schwester Billie zwei Jahre später folgte.

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Getty Images Lilli Hollunder und René Adler im Oktober 2023

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Instagram / lilli Lilli Hollunder und René Adler mit ihren Kindern, September 2024

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