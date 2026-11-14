Corinna Schumacher verrät ihren Rückzugsort mit Michael

Corinna Schumacher (57) lässt tief blicken – und zwar bis in die Badewanne! Seit Oktober ist auf Netflix die Dokumentation "Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende" zu sehen. Im Mittelpunkt steht eigentlich das Jahr 1994, in dem Michael Schumacher (57) seinen ersten Weltmeistertitel in der Formel 1 holte. Zwischen Boxengasse und Siegerpodest erzählt seine Frau aber auch ungewöhnlich offen von ihrer "bedingungslosen Liebe" zu dem Rennfahrer. Corinna verrät dabei unter anderem, wo die beiden im hektischen Rennsportalltag zur Ruhe kamen und wie Fanpost mit Unterwäsche für einen Insiderwitz sorgte. Auch auf die Anfänge ihrer Beziehung blickt sie zurück: "Wir waren 21, fast wie Kinder, aber wir hatten uns, das war uns wichtig." Ruhm habe dabei nie im Mittelpunkt gestanden: "Michael wollte eigentlich nie berühmt werden."

Viel Zeit für sich hatten die beiden zwischen Rennstrecke, Presseterminen und Fans offenbar nicht. Einen festen Ort für Zweisamkeit gab es aber trotzdem, wie Corinna in der Doku erzählt: "Die Badewanne war eigentlich unser einziger Rückzugsort, dort haben wir uns dann alles erzählt." Für Gelächter sorgte bei dem Paar außerdem die Post einer besonders hartnäckigen Verehrerin. "Michael hat immer von einer 'Jutta' in der Fanpost Unterwäsche geschickt bekommen", berichtet Corinna. Eifersucht kam deswegen aber offenbar nicht auf, stattdessen hatten die beiden ihren Spaß damit. "Das wurde dann zum Running Gag, ich hab dann immer zu ihr gesagt: 'Komm, Jutta!'", erzählt Michael in der Doku. Auch mit seinen vielen Erfolgen geht der Rennfahrer augenzwinkernd um. "Corinna musste sich nie Sorgen machen, dass ich zu sehr nach Benzin und Öl rieche, weil der Champagner hat alles weggespült, weil ich so viel gewonnen habe", scherzt er.

Dabei hatte Corinna mit Motorsport anfangs überhaupt nichts am Hut, wie sie selbst sagt. Dennoch wich sie Michael im Formel-1-Betrieb nicht von der Seite und reiste mit ihm um die Welt. Das gemeinsame Leben auf Achse beschreibt sie als eine Art Campingurlaub, der das ganze Jahr andauerte. Als Michael 1994 im Benetton seinen ersten WM-Titel holte, waren die beiden noch kein Ehepaar. In dieser Saison, in der der Druck auf den jungen Fahrer stetig wuchs, war Corinna für ihn ein wichtiger Halt. Dabei spielte es keine Rolle, wie ein Rennen für ihn gelaufen war oder in welcher Stimmung er nach Hause kam. Die Rituale und Insiderwitze, von denen das Paar in der Doku berichtet, zeigen, wie sich die beiden trotz Michaels wachsender Bekanntheit einen ganz privaten Raum bewahrten. Ein Jahr nach dem ersten WM-Titel gaben sich Corinna und Michael 1995 das Jawort. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

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Getty Images Corinna und Michael Schumacher bei der FIA Gala, Dezember 2006

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Getty Images Corinna und Michael Schumacher im April 2010

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