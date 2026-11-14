Seltener Familienauftritt bei Ben Stillers Filmpremiere

Ben Stiller (60) hat sich am Mittwochabend in New York im Kreis seiner Familie gezeigt. Zur Premiere seines neuen Films "Focker-In-Law" im Beacon Theatre kam der Darsteller nicht allein: An seiner Seite waren seine Ehefrau Christine Taylor (55) und der gemeinsame Sohn Quinlin Stiller auf dem roten Teppich. Für Fans war das ein seltener Anblick, denn zu dritt sieht man die Familie bei solchen Events nicht so häufig. Vor allem der 21-jährige Quinlin stand an diesem Abend im Mittelpunkt. Er trug einen schwarzen Anzug mit weißer Fliege und posierte ganz lässig neben seinen Eltern. Auch die hatten sich für den Anlass schick gemacht. Der Hollywoodstar wählte einen dunkelblauen Anzug mit Krawatte. Seine Frau entschied sich für ein braunes Kleid aus Spitze.

Quinlin dürfte das Blitzlichtgewitter durchaus gewohnt sein, denn er tritt beruflich in die Fußstapfen seiner bekannten Eltern. Erste Erfahrungen vor der Kamera hat er schon gesammelt: In "Happy Gilmore 2" und "Locked Down" übernahm er kleinere Rollen. Sein Vater ist in "Focker-In-Law" wieder als Gaylord "Greg" Focker zu sehen. Der Film ist der vierte Teil der Reihe "Meine Braut, ihr Vater und ich". Zum Ensemble gehören außerdem Robert De Niro (83), Ariana Grande (33), Skyler Gisondo und Teri Polo. Am 25. November 2026 kommt der Film in die Kinos. Diesmal geht es in der Geschichte um Olivia Jones, gespielt von Ariana Grande. Sie lernt zum ersten Mal die Familie ihres Freundes Henry kennen. Jack Byrnes schließt die junge Frau überraschend schnell ins Herz. Greg dagegen begegnet seiner möglichen Schwiegertochter mit großem Misstrauen.

Neben Quinlin haben Ben und Christine noch die 24-jährige Tochter Ella. Auch sie ist Schauspielerin und stand 2025 für And Just Like That vor der Kamera. Vom Talent seiner Kinder zeigte sich der Familienvater gegenüber E! News überzeugt: "Meine beiden Kinder sind Schauspieler und eigentlich keine Kinder mehr. Und sie sind beide wirklich gut... Ich denke, irgendwann werden sie wahrscheinlich Regie führen und Sachen produzieren, bei denen ich sie bitten werde, mich zu besetzen. So läuft das." Das Verhältnis war jedoch nicht immer so harmonisch. Wie das People Magazine berichtete, erzählten Quinlin und Ella ihrem Vater offen, dass sie ihn als Kinder aufgrund seiner Arbeit oft vermisst hätten. Quinlin habe sich auf Bens Prioritätenliste häufig ganz unten gefühlt.

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Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor auf dem roten Teppich

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Getty Images Quinlin Dempsey Stiller, Christine Taylor und Ben Stiller bei der New Yorker Premiere von "Focker In-Law", 2026

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