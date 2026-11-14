"Unsere kleine Farm"-Star entzaubert Michael Landons Image

Dean Butler räumt mit einem Bild auf, das zahlreiche Fans seit Jahrzehnten liebevoll pflegen: Für ihn war Michael Landon (†54) nicht das stets väterliche Serienidol, als das viele ihn in Erinnerung haben. Gegenüber Yahoo beschrieb der Schauspieler, der ab der sechsten Staffel von Unsere kleine Farm in die Rolle des Almanzo Wilder schlüpfte, sein Verhältnis zu seinem einstigen Kollegen und Produzenten als distanziert und rein beruflich. "Ich würde nicht sagen, dass Michael mein Freund war. Er war nicht mein Freund", stellte Dean in diesem Kontext klar. Auch die Verehrung, die dem 1991 verstorbenen Serienpatriarchen bis dato entgegengebracht wird, geht ihm persönlich zu weit: "Er war kein perfekter Mensch. Es gibt diesen Mythos, oder besser gesagt, diese Mythologisierung von Michael, dass er ein Heiliger gewesen sei. Und das war er nicht." Damit widerspricht er klar der Vorstellung, Michael habe sich hinter den Kulissen allen Kollegen gegenüber so warmherzig verhalten wie sein Charakter Charles Ingalls. Diese Vaterfigur verkörperte er ab 1974 in der erfolgreichen US-Serie.

Nach Deans Schilderung sahen vor allem die jüngeren Darsteller in Michael eine wahre Vaterfigur. Die älteren Schauspieler hätten jedoch vorwiegend Abstand zu ihm gehalten. Ein Grund dafür sei auch die offenbar autokratische Art gewesen, mit der er die kreative Leitung der Serie ausübte. Geprägt wurde das positive Bild des Stars unter anderem durch Aussagen, wonach er vorrangig die Kinderdarsteller am Set streng vor Ausbeutung geschützt haben soll. Diesen Ruf schränkt Dean jetzt deutlich ein. Michaels zentrale Bedeutung für die Produktion stellt er dabei aber absolut nicht infrage. Während der gesamten Originalausstrahlung stand Michael als Charles Ingalls vor der Kamera, schrieb etliche Drehbücher und hatte die Leitung der Produktion inne. In den späteren Staffeln war er seltener als Hauptdarsteller zu sehen. Ab 1974 erzählte die Serie über neun Staffeln hinweg vom Leben der Siedlerfamilie Ingalls und entwickelte sich global zum TV-Klassiker. Michael starb 1991 im Alter von 54 Jahren an Krebs.

Dean ist nicht der Einzige, der kritisch auf die vergangene Zusammenarbeit mit Michael zurückblickt. Auch Karen Grassle (84), die von 1974 bis 1982 Caroline "Ma" Ingalls spielte, sprach schon über ein belastetes Verhältnis zu ihrem berühmten Serienpartner. Bei einem Treffen zum 50-jährigen Jubiläum der Serie erklärte sie, dass die Spannungen am Set sie lange von der "Unsere kleine Farm"-Gemeinschaft und von Fanveranstaltungen ferngehalten hätten. Wut, Verletzung und Erschöpfung hätten nach ihrer Darstellung noch über viele Jahre nachgewirkt. Erst bei dem Jubiläumstreffen in Simi Valley zeigte sich die Schauspielerin wieder zusammen mit früheren Kollegen und stellte sich vor den Fans der Vergangenheit. Wie Allociné berichtete, soll Michael ihr lange Zeit eine Gehaltserhöhung verweigert und später versucht haben, sie aus der Produktion zu drängen. Karen äußerte zudem den Vorwurf, Michael habe gegenüber den Schauspielerinnen regelmäßig sexistische Bemerkungen gemacht. Außerdem habe er am Set eine von Alkohol geprägte Atmosphäre zugelassen.

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IMAGO / Picturelux Michael Landon

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Getty Images Melissa Gilbert und Dean Butler in einer Szene aus "Unsere kleine Farm" (Staffel 1980–1981)

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