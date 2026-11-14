Tony Bauer verrät: Neues Medikament veränderte sein Leben

Für Tony Bauer (31) brachte dieses Jahr tiefgreifende Veränderungen mit sich. Da der Comedian seit seiner Kindheit unter dem seltenen Kurzdarmsyndrom leidet, war er jahrzehntelang auf künstliche Ernährung angewiesen. Seit dem Frühjahr 2026 erhält er jedoch ein per Spritze verabreichtes Medikament, das den verbliebenen Darm dabei unterstützt, wieder mehr Nährstoffe aufzunehmen. Das macht sich in seinem Alltag deutlich bemerkbar: Früher hatte Tony die lebenswichtigen Infusionsbeutel ständig in einem Rucksack dabei. Inzwischen kann er den Rucksack tagsüber zu Hause lassen. Rund um die Uhr an der Infusion hängen muss er auch nicht mehr. Mehr über sein Leben mit der Krankheit erzählte Tony als Gast im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Dort sprach er auch über seine Kindheit im Duisburger Stadtteil Marxloh, wo er aufgewachsen ist.

Seinen Anfang nahm alles im Alter von acht Jahren: Damals starb Tonys Dünndarm infolge einer Darmverschlingung ab. Seither ist sein Körper nicht mehr in der Lage, ausreichend Nährstoffe und Flüssigkeit über die normale Nahrung aufzunehmen. Dreimal lag der Comedian bereits im künstlichen Koma, und seine Ernährung erfolgte über einen Schlauch, dessen Zugang anfangs am Hals platziert war. Bei einer späteren Operation wurde er in die Brust verlegt. Die Infusionsbeutel trug Tony lange in seinem Rucksack mit sich herum. Sein damaliger Chirurg nannte ihn deshalb einen "Fallschirmspringer" und ermahnte ihn, gut auf das lebenswichtige Gepäck aufzupassen. Wie ernst seine Lage als Kind war, schilderte Tony einmal in der Sendung "MDR Riverboat": "Als ich 12 war, hat eine Ärztin zu mir gesagt: 'Du wirst nicht 14 Jahre alt.'" Diese Prognose sollte sich nicht bewahrheiten.

Seinen Humor bewahrte sich Tony bereits in jungen Jahren: Wie er selbst berichtet, brachte er schon während seiner langen Krankenhausaufenthalte das Pflegepersonal und die Ärzte zum Lachen. Den Schritt, die Comedy zu seinem Beruf zu machen, ging er schließlich während der Coronapandemie. Den Spitznamen "Fallschirmspringer" hat er dabei nicht vergessen: So hieß später sein erstes Soloprogramm. 2024 tanzte Tony bei "Let's Dance" mit, musste die Show aus gesundheitlichen Gründen aber vorzeitig verlassen. Mit seiner Gage machte er seinen Großeltern eine Freude. Seine Oma bekam eine neue Wohnlandschaft, sein Opa eine Knieschiene. Auf der Bühne sprach Tony anfangs oft über das Kurzdarmsyndrom. Heute erzählt er eher von Erlebnissen mit seinen Freunden. Der Humor hilft ihm aber nach wie vor, wie er gegenüber SAT.1 erklärte: "Humor ist mein Panzer, um an schlechten Tagen nicht zu zerbrechen."

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Imago Tony Bauer, Comedian

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RTL / Stefan Gregorowius Tony Bauer bei "Das Supertalent", 2025

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