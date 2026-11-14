Diddy will nach Haft offenbar in deutschem Podcast auspacken

Sean "Diddy" Combs (57) könnte nach seiner Haftentlassung im deutschen True-Crime-Podcast "Triggered" zu Gast sein. Das erzählte dessen Gastgeber Kassra Zaragan, ein früheres Mitglied der Hells Angels, im Podcast von Immo Tommy. Die Anfrage sei von Diddys Söhnen gekommen und später in einem Zoom-Gespräch bestätigt worden. Laut Kassra wolle der Rapper für die Aufnahme nach Europa reisen und über seine Verurteilung, die Zeit im Gefängnis und die Gewaltvorwürfe gegen ihn sprechen. Auch die von 50 Cent (51) produzierte Netflix-Dokumentation soll Thema sein. Diddys Entlassung wird derzeit für den 6. Februar 2028 erwartet. "Wenn es passt, 2028, dann machen wir eine Folge mit Puff Daddy zusammen", sagte Kassra laut raptastisch.de.

Der Kontakt entstand laut Kassra über seine Zusammenarbeit mit dem Rapper und Autor Mark Curry, der über Diddy geschrieben hat. Die Anfrage hielt der Podcaster zunächst für einen Fake. Im Zoom-Call habe ihm einer von Diddys Söhnen dann erklärt: "Mein Vater, wenn er aus dem Knast rauskommt, möchte sich gerne zu den Sachen äußern. Er möchte gerne was machen." Kassra knüpft das Interview an eine Bedingung: Diddy müsse sich von der Gewalt gegen seine frühere Partnerin und von der Ausbeutung von Künstlern distanzieren. Laut Kassra versicherte ihm der Sohn, dass sein Vater genau darüber sprechen wolle und sich bewusst ein kleineres Format wünsche. Für Vorgespräche sei Kassra in die USA eingeladen worden. Er wolle noch 2026 oder im Laufe des Jahres 2027 hinfliegen. Diddys Umfeld arbeite außerdem an einer eigenen Doku als Antwort auf die Netflix-Produktion. Der Rapper verbüßt eine 50-monatige Haftstrafe, nachdem er in zwei Fällen der Beförderung zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen worden war. Von schwereren Vorwürfen wurde er freigesprochen.

Seinen 57. Geburtstag verbrachte Diddy am 4. November im Gefängnis. Seine vierjährige Tochter Love schickte ihm zu diesem Anlass eine Videobotschaft über ihren Instagram-Account. Darin sagte sie, dass sie ihren Papa vermisse, und wollte wissen, wann er sie wieder besuchen komme. Außerdem fragte sie ihn, wie alt er geworden sei und was er an seinem Geburtstag gegessen habe. Love ist das jüngste seiner sieben Kinder.

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Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

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Getty Images P. Diddy, Musiker

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