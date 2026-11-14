Julia Römmelt über Christian Lell: "Bombe wird noch platzen"

Julia Römmelt (32) sorgt mit einer vielversprechenden Ankündigung für Gesprächsstoff. In ihrer Instagram-Story äußerte sich das Model jetzt zu der sogenannten Lell-Sache bei Der Promihof und deutete an, dass über Christian Lell (42) noch einiges ans Licht kommen könnte. Vor der gemeinsamen Zeit in der Show habe sie den ehemaligen Fußballer überhaupt nicht gekannt, erklärte Julia. Bei ihrem ersten Kennenlernen habe Christian zunächst einen sehr positiven Eindruck auf sie gemacht. Nett, ruhig und gelassen sei er ihr damals vorgekommen. Mit dem Wissen, das sie inzwischen hat, sieht die Brünette sein Auftreten von damals heute allerdings mit ganz anderen Augen. Was genau sich hinter ihrem Sinneswandel verbirgt, ließ Julia vorerst offen. Dafür sorgt sie mit einer vielsagenden Ankündigung für Spannung: "Die Bombe wird noch platzen! Es wird und bleibt spannend, versprochen!", schreibt sie. Worum es bei dieser angekündigten Enthüllung konkret geht, lässt das Model damit noch offen.

Dass sie sich anfangs so offen auf Christian eingelassen hatte, erklärt Julia mit den Ereignissen, die zuvor im Format passiert waren. Nach dem Drama um Kevin, Vanessa und sie selbst sei sie froh gewesen, ein wenig Ablenkung zu bekommen. Endlich habe sie sich mit etwas anderem beschäftigen können. Zu diesem Zeitpunkt habe sie zudem nur beurteilen können, was sie selbst im direkten Umgang mit dem Sportler erlebt habe. Welche Erkenntnisse ihre Meinung später ins Wanken gebracht haben, führte die Realityteilnehmerin nicht weiter aus. Rückblickend findet sie über Menschen, die auf den ersten Blick nett, ruhig und gelassen wirken, jedoch deutliche Worte: "Das können diese Menschen einfach sehr gut." Welche späteren Informationen oder Erlebnisse zu diesem Sinneswandel geführt haben, verrät sie nicht. Julia betont, dass sie derzeit noch nicht zu viel preisgeben dürfe. Somit bleibt vorerst ungeklärt, wann die angekündigte "Bombe" platzen soll und welche Details über Christian dann ans Licht kommen könnten.

Auch das zuvor erwähnte Drama um Kevin Njie (30) und Vanessa Brahimi hatte auf dem Hof für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. In der sechsten Folge waren die beiden gemeinsam zur Hofwache eingeteilt worden. Vanessa hatte zunächst Abstand gehalten, doch im Laufe der Nacht waren sie ins Gespräch gekommen. Dabei hatte Kevin ihr versichert, dass zwischen ihm und Julia nichts mehr gelaufen sei, seit er Vanessa nähergekommen war. Über Julia hatte er klargestellt: "Ich habe keine Gefühle für sie." Vanessa hatte ihm daraufhin noch eine Chance eingeräumt, allerdings ein Ende der Spielchen verlangt. Dabei hatte Kevin kurz zuvor im Gespräch mit Fabian Hesdahl noch deutlich unentschlossener gewirkt. Er hatte über einen Dreier gescherzt und eingeräumt, nicht zu wissen, ob er bei Vanessa bleiben oder sich wieder Julia zuwenden sollte. Bei der Hofwache hatte er dagegen versprochen: "Ich tanze jetzt erst mal nicht auf zwei Hochzeiten." Vanessa hatte unmissverständlich klargemacht, was bei einem erneuten Hin und Her auf ihn zukommen würde: "Wenn ich das bereue, mach ich dir das Leben zur Hölle. Ich miste dich aus."

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Collage: RTLZWEI, Imago Collage: Julia Römmelt und Christian Lell

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RTLZWEI Julia Römmelt und Kevin Njie sprechen sich aus bei "Der Promihof"

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