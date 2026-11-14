Diana Amft und Markus Luca kommen sich im Schlager-Video nah

Diana Amft (51) und Markus Luca kommen sich im Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song "Mensch ärgere dich nicht" auffallend nah. Zwischen ihren Lippen liegen nur wenige Zentimeter, sodass sie beinahe wie ein Liebespaar wirken. Doch mögliche Spekulationen über eine Romanze weist Diana im Gespräch mit Bild direkt zurück. Die körperliche Nähe sei lediglich Teil der Inszenierung gewesen: "Das war schon recht nah, aber passte einfach gut zu der Geschichte und dem Song." Auch zu ihrem Verhältnis zu Markus äußert sie sich klar. "Natürlich alles rein beruflich. Wir harmonieren gut miteinander", betont sie gegenüber der Zeitung. Die vertraute Szene spiegelt damit das Thema ihres Duetts wider. In dem Schlagersong geht es um Spielchen in der Liebe – für Liebesgerüchte gibt es laut der Schauspielerin allerdings keinen Grund.

Nicht nur vor der Kamera, sondern auch im Tonstudio scheint das Duo bestens aufeinander abgestimmt zu sein. Diana berichtet gegenüber Bild, sie und Markus hätten den Song zusammen aufgenommen und ihre Stimmen würden aus ihrer Sicht gut miteinander harmonieren. Das Lied handelt von Spielchen in der Liebe und ist bereits in die Charts eingestiegen. Auch das Musikvideo kommt bei den Zuschauern an und hat laut Diana schon viele Klicks gesammelt. Deshalb könnte es künftig durchaus noch einmal gemeinsame Musik geben. "Wir haben schon darüber nachgedacht, einen weiteren Song zu machen. Unser Lied ist in die Charts eingestiegen und das Musik-Video hat schon viele Klicks, es scheint auch zu gefallen", erklärt Diana. Der Kontakt zu Markus kam über einen Kollegen zustande. Ihren Ausflug in die Schlagerwelt verdankt sie ursprünglich einer Recherche für ein Projekt mit ihrem Kollegen Matze Knop (52). Daraus entwickelten sich schließlich mehrere musikalische Veröffentlichungen.

Seit Mai hat Diana bereits drei Schlagersongs mit drei verschiedenen Duettpartnern herausgebracht. Neben Markus stand sie auch mit Kai Becker und Jonni Hamburg im Studio. Kai kontaktierte die Schauspielerin direkt über Instagram. Mit Jonni kam der Kontakt über gemeinsame Bekannte zustande, nachdem die beiden sich zuvor schon in den sozialen Medien gefolgt waren. Passend zum Liebesthema von "Mensch ärgere dich nicht" verrät die Schauspielerin gegenüber Bild außerdem, welches Verhalten sie in zwischenmenschlichen Beziehungen überhaupt nicht ausstehen kann: "Unehrlichkeit!" Für weitere Duette hat sie bereits einige Wunschpartner im Kopf. Besonders gern würde sie mit Maite Kelly (46), ihrem Kindheitsschwarm Howard Carpendale (80) oder G.G. Anderson (76) singen. Letzteren bezeichnet sie als neuen Freund aus der Musikbranche. Von ihm besaß sie schon als Kind eine Kassette. Einen eigenen Solosong plant Diana vorerst dagegen nicht. Der Grund dafür ist simpel: Nach eigener Aussage singt sie besonders gerne gemeinsam mit Kollegen.

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Imago Diana Amft bei der Premiere von "Der perfekte Urlaub" im Kölner Cinedom am 21. Oktober 2026

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Imago Diana Amft besucht die Premiere von "Der perfekte Urlaub" im Kölner Cinedom

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