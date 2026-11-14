34 Kilo weniger: DJ Khaled verrät, was ihm wirklich half

DJ Khaled (50) hat das Geheimnis hinter seinem neuen Look gelüftet. Der Musiker und Produzent hat eine deutlich schlankere Erscheinung an den Tag gelegt und damit ganz schön für Aufmerksamkeit gesorgt. Viele fragten sich bereits, wie er das Ergebnis erzielt hatte – und nun lüftet DJ Khaled selbst das Geheimnis. Neben zahlreichen Veränderungen in seinem Alltag half ihm dabei das GLP-1-Medikament Wegovy. Insgesamt nahm er rund 34 Kilogramm ab. Den entscheidenden Anstoß gab ihm seine Familie. "Meine Kinder und meine Frau haben mich inspiriert. Als ich 50 wurde, wachte ich auf und dachte: 'Weißt du, es ist Zeit, das Ganze auf das nächste Level zu bringen'", erklärte er jetzt im Gespräch mit E! News. Mit seiner Ehefrau Nicole Tuck hat er die beiden Söhne Asahd und Aalam.

Wie Khaled allerdings betont, sei das GLP-1-Medikament nur die halbe Miete und sei von einem Arzt verschrieben worden. Hauptsächlich habe er seinen Lebensstil umgestellt und mache nun viel mehr Sport als früher. Auf dem Golfplatz ist der Musiker viel zu Fuß unterwegs, außerdem trainiert er regelmäßig im Fitnessstudio. Auch zu Hause hat er aufgerüstet. Dort stehen ihm zwei Laufbänder und ein Crosstrainer zur Verfügung, dazu kommen Trainingsseile, die er an einem Baum befestigt hat. Außerdem läuft Khaled jeden Tag etwa 10.000 Schritte – selbst wenn es regnet, dann allerdings auf seinem Laufband im Haus.

Khaled geht den Gewichtsverlust jedoch nicht nur über Sport an. Er hat auch seine Ernährung komplett umgestellt und folgt jetzt einer strengen Diät. Meistens isst er nur noch zwei größere Mahlzeiten am Tag: Gegen 13 Uhr gibt es Mittagessen, gegen 20 Uhr Abendessen. Als Snack zwischendurch erlaubt er sich Oliven oder ein paar Scheiben Gurke. Manchmal bedient er sich auch an den Apfelmus-Quetschbeuteln seiner Söhne, wie er verrät. Rund ein Jahr nach seinem Entschluss bezeichnet Khaled seine Entwicklung als "wunderschön". "Wenn man anfängt, gesünder zu werden, möchte man einfach noch viel mehr gesunde Dinge tun, weil es einen glücklicher macht. Ich glaube, das ist der Schlüssel: sich selbst herauszufordern, es besser zu machen. Seit ich 50 bin, fühle ich mich jünger als je zuvor", erzählte er E! News.

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Getty Images DJ Khaled bei der Premiere von "Killing Castro" auf dem Tribeca Festival 2026 in New York

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Getty Images DJ Khaled im Januar 2020 in Los Angeles

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