Diese Männer eroberten einst Neumama Avril Lavignes Herz

Avril Lavigne (42) ist Mutter geworden – doch zugleich wirft ihr Babyglück neue Fragen zu ihrem Liebesleben auf. In einer Instagram-Bilderreihe verkündete die Sängerin im November 2026 die Geburt ihrer Tochter und schrieb: "Unsere kleine verdammte Prinzessin ist da." Wie das kleine Mädchen heißt, behielt sie vorerst für sich. Auch wer der Vater ist, bleibt ein Geheimnis. Auf einem Foto ist neben dem Baby offenbar auch dessen Vater zu sehen. Avril und eine nicht näher vorgestellte Person halten darauf gemeinsam die kleine Hand des Neugeborenen. Das Rätselraten um ihren möglichen Partner lenkt die Aufmerksamkeit auf das bewegte Liebesleben der Musikerin. Schon vor dem Unbekannten eroberten mehrere Musiker ihr Herz – darunter ihre beiden Ex-Ehemänner Deryck Whibley (46) und Chad Kroeger (51) sowie ihr früherer Verlobter Mod Sun (39).

Mod Sun und Avril lernten sich Anfang 2021 bei der gemeinsamen Arbeit im Studio kennen. Bereits im März 2022 ging der Musiker in Paris vor ihr auf die Knie und überreichte ihr einen herzförmigen Diamantring. Wie schnell es zwischen ihnen gefunkt hatte, schilderte Avril damals gegenüber People: "Ich wusste schon in der ersten Woche, in der wir zusammen geschrieben und im Studio gearbeitet haben, dass wir eine sehr starke, unaufhaltsame Verbindung hatten. Sofort." Im Februar 2023 bestätigte Avrils Team die Trennung. Kurz darauf zeigte sich Avril während der Pariser Fashion Week mehrfach mit Rapper Tyga (36). Gemeinsame Auftritte, Händchenhalten und ein Kuss machten die Romanze öffentlich. Schon im Juni 2023 kamen erste Trennungsberichte auf. Im Januar 2024 brodelte die Gerüchteküche erneut: Avril verbrachte einen Abend mit Countrysänger und TikTokstar Nate Smith (41) im Restaurant Catch in West Hollywood. Danach fuhren die beiden laut DailyMail in seinem Truck zu einer Tankstelle und standen dort auf dem Skateboard. Mehr wurde daraus aber offenbar nicht.

Ihre erste große Liebe fand Avril in Sum-41-Frontmann Deryck Whibley. Die beiden kannten sich schon seit ihrer Jugend und wurden ein Paar, als die Sängerin 19 Jahre alt war. 2006 heirateten sie, vier Jahre später folgte die Scheidung. Ihre Freundschaft überstand das Ehe-Aus: Für Avrils Album "Goodbye Lullaby", das 2011 erschien, arbeiteten sie erneut zusammen. Nach ihrer Beziehung mit Brody Jenner (43) lernte die Sängerin Nickelback-Frontmann Chad Kroeger kennen. Die Hochzeit fand 2013 statt, bereits 2015 gab Avril die Trennung bekannt. Auf Instagram betonte sie damals: "Wir sind weiterhin und für immer die besten Freunde und werden uns immer sehr am Herzen liegen." Noch 2019 beschrieb sie das Verhältnis zu Chad gegenüber People als "super eng" und schwärmte: "Er war immer mein Unterstützer und immer ein riesiger Fan. Er steht hinter mir, er ist auf meiner Seite und war immer wirklich großartig." Den Wunsch nach Nachwuchs hatte Avril schon lange: 2008 erklärte sie gegenüber dem OK! Magazine: "Irgendwann werde ich Mutter sein, aber nicht, bevor ich in meinen Dreißigern bin." Mit 42 Jahren ist es nun so weit.

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Imago Avril Lavigne bei der Weltpremiere von "Deadpool & Wolverine" am 22. Juli 2024 in New York

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Imago Avril Lavigne und Nate Smith lachen gemeinsam am 16. Mai 2024 in Frisco, Texas

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X17 / ActionPress Avril Lavigne und Tyga im April 2023

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne im Jahr 2022

Getty Images Chad Kroeger und Avril Lavigne bei den 2013 Billboard Music Awards

Imago Avril Lavigne und ihr damaliger Freund Brody Jenner verbringen im Juli 2011 einen Abend im Restaurant Madeo in West Hollywood