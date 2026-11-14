Hilary Duff kämpft heute mit den Narben ihres frühen Ruhms

Hilary Duff (39) blickt auf die Schattenseiten ihrer Karriere zurück. Als 14-Jährige wurde sie mit der Disney-Serie Lizzie McGuire berühmt. Doch bis heute trage sie "Narben aus der Vergangenheit" mit. Das verriet sie in einem aktuellen Interview mit Billboard. Anlass ist ihr musikalisches Comeback samt ihrer ersten großen Tour seit fast zwei Jahrzehnten. Nach rund 20 Jahren wieder auf einer Bühne zu stehen und ihr heutiges Ich mit Teilen ihrer früheren Künstlerpersönlichkeit zu verbinden, sei nicht leicht gewesen: "Ich hatte eine großartige Karriere und fühle mich wirklich glücklich. Ich bin aber auch ein Kinderstar und es ist als Erwachsene wirklich schwer, damit zu ringen. Menschen überleben das nicht." Die Schauspielerin ergänzte: "Die Tatsache, dass ich überleben konnte und diesen Moment erleben darf... Ich kann der erwachsenen Hilary Liebe schicken."

Im Gespräch bezeichnet Hilary sich mehrfach als "Disney-Hund", der stets Ja sagt und immer weitermacht. Vor einem Auftritt im Januar für Freunde und Familie in Los Angeles zitterte ihr vor Nervosität sogar die Hand am Mikrofon. Ihr Sohn Luca sagte ihr, er sei stolz, dass sie sich trotz ihrer Angst zurück auf die Bühne gewagt habe. Auf ihrer "Lucky Me Tour" bedankt sich Hilary nun ausdrücklich bei ihren langjährigen Fans dafür, dass diese sie erwachsen werden ließen. Denn die Reaktionen auf ihre neue Musik hätten ihr geholfen, alte Wunden zu heilen: "Das war für mich sehr heilsam. Es zeigte mir, dass ihnen nicht nur die Person wichtig ist, die sie in dieser Kapsel bewahren, sondern auch die Person, die ich heute bin." Sie räumte aber auch ein: "Ich verstehe, dass die Fans mich in einer süßen Kapsel in ihrem Herzen bewahren, die eine Zeit in ihrem Leben enthält, die zart und unkompliziert war."

Hilary hatte schon früh ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Ruhm. Nach zwei extrem arbeitsreichen Jahren im Rahmen von "Lizzie McGuire" und den anschließenden Dreharbeiten zu "Popstar auf Umwegen" in Italien war sie erschöpft. Damals wollte die Musikerin die Rolle hinter sich lassen. Die Öffentlichkeit sah sie kaum noch als eigenständige Person und setzte Hilary mit ihrer Serienfigur gleich. Das belastete die damalige Jugendliche sehr. Mit "Luck … Or Something", ihrem ersten Studioalbum seit "Breathe In. Breathe Out." aus dem Jahr 2015, präsentiert sich Hilary nun bewusst als erwachsene Künstlerin. Die Platte schaffte es auf Platz drei der Billboard 200. Die Tour startete am 21. Juni in West Palm Beach. Wegen der großen Nachfrage wurde sie um 32 Konzerte in Europa, Lateinamerika und den USA bis 2027 verlängert.

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Getty Images Hilary Duff bei den Kids' Choice Awards 2003 in Santa Monica.

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Instagram / hilaryduff Hilary Duff auf der Bühne

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