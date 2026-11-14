Mit drei Jahren erobert Rihannas Sohn sein erstes Solo-Cover

Riot Rose tritt in die modischen Fußstapfen seiner berühmten Eltern! Der Sohn von Rihanna (38) und ASAP Rocky (38) ist mit gerade einmal drei Jahren zum ersten Mal allein auf dem Cover eines Magazins zu sehen. Für Arena Homme+ stand der Kleine ohne seine berühmten Eltern vor der Kamera und präsentiert auf mehreren Titelbildern extravagante Outfits. Besonders auffällig ist eine Tweedjacke von Chanel, die rund 11.235 Euro kostet. Das edle Stück wurde erst im April auf dem Laufsteg des französischen Modehauses präsentiert. Auf einem weiteren Cover trägt Riot statt des kostspieligen Jäckchens einen auffälligen Kragen von Chopard. Das mit Diamanten und Rubinen besetzte Schmuckstück verleiht seinem Solo-Debüt zusätzlichen Glamour. Für den glamourösen Look war Jahleel Weaver verantwortlich. Der Stylist arbeitet sonst regelmäßig mit Rihanna zusammen und kleidet die Sängerin für große Auftritte ein. Nun setzte er auch ihren Sohn für dessen ersten eigenen großen Magazinmoment modisch in Szene.

Auch in der dazugehörigen Fotostrecke zeigt sich Riot Rose in ausgefallenen Kombinationen. Auf einem Bild posiert er in einem Nadelstreifenmantel, an dem gleich mehrere Broschen funkeln. Dazu trägt er eine Schiebermütze. Für ein weiteres Motiv holte sich der Dreijährige dann doch prominente Unterstützung: Gemeinsam mit seiner Mutter Rihanna posiert er erneut mit dem funkelnden Chopard-Kragen. Die Sängerin verbindet das Schmuckstück mit einem ganz besonderen Kleidungsstück aus ihrer eigenen Garderobe. Sie wählte den roten Einteiler von Loewe, den sie 2023 bei ihrem Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls getragen hatte. Damals machte die Sängerin auf der Bühne ihre Schwangerschaft mit Riot öffentlich. Auch die Chanel-Jacke ihres Sohnes hat eine familiäre Verbindung: ASAP Rocky saß im April bei der Präsentation jener Kollektion, aus der das Modell stammt, selbst im Publikum.

Ganz neu ist die Arbeit vor der Kamera für Riot Rose trotz seines ersten Solo-Covers nicht. Bereits vor seiner Geburt war er indirekt Teil eines großen Familienshootings: Im Februar 2023 zierten Rihanna, ASAP Rocky und ihr älterer Sohn RZA zusammen das Cover der britischen Vogue. Damals war die Musikerin mit Riot schwanger. Später wirkten die beiden Brüder an Kampagnen für Savage X Fenty mit, das Label ihrer Mutter. Zusammen mit ihrem Vater standen Riot und RZA außerdem für eine Bottega-Veneta-Werbung zum Vatertag vor der Kamera. Auch Riots jüngere Schwester Rocki Irish wurde schon früh zum Covermodel. Im Alter von sechs Monaten wurde sie unter anderem in einer Haute-Couture-Windel von Dior und mit einem floralen Kopfschmuck fotografiert. Damit konnten alle drei Kinder der Sängerin bereits erste Erfahrungen als Models sammeln.

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Imago Rihanna mit Riot Rose Mayers und RZA Athelston Mayers bei der Premiere von "Smurfs" in Los Angeles

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Imago Rihanna und ihr Sohn Riot bei ihrer Ankunft am Hotel Royal Monceau in Paris am 1. Juli 2025

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