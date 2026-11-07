Hilary Duff wollte von "Lizzie McGuire" nichts mehr wissen

Hilary Duff (39) blickt auf eine Zeit zurück, in der ihr der Ruhm über den Kopf wuchs. Im Interview mit Paper Magazine sprach die Schauspielerin jetzt offen über die Schattenseiten ihrer frühen Karriere bei Disney. Hilary erinnerte sich auch daran, wann sie innerlich einen Schlussstrich unter ihre berühmte Rolle zog. Nach den Dreharbeiten zu "Popstar auf Umwegen" im Jahr 2002 sei sie an ihre Grenzen gekommen. Zwei intensive Jahre mit zahlreichen Serienfolgen und die anschließende Filmproduktion in Italien hätten sie ziemlich ausgelaugt. Gleichzeitig fiel es ihr zunehmend schwer, als eigenständige Person wahrgenommen zu werden, da die Öffentlichkeit sie fast ausschließlich mit Lizzie McGuire identifizierte. "Ich war zu diesem Zeitpunkt ziemlich fertig mit Lizzie. Ich hatte in einem Jahr 30 Folgen und im nächsten 35 gedreht. Ich wurde ein riesiger Star. Alle nannten mich Lizzie", erinnerte sie sich. Als die Arbeit in Italien beendet war, sei für die damals noch jugendliche Darstellerin eine Grenze erreicht gewesen. Innerlich habe sie gedacht: "Ich bin verdammt noch mal fertig mit dir."

Dabei sei es ihr wichtig, nicht undankbar zu wirken. Hilary sei sich durchaus bewusst, welche besondere Möglichkeit sich ihr damals geboten habe. Dennoch habe sie der enorme Rummel um ihre Person zunehmend erschöpft. Sie habe sich vor allem gewünscht, dass die Menschen auch Hilary hinter der Serienfigur erkennen und sie nicht ausschließlich mit Lizzie McGuire in Verbindung bringen. Aus diesem Grund wollte sie zunächst auch nichts mehr mit dem Song zu tun haben, der untrennbar mit dem Film verbunden ist. "Ich versuchte, Hilary Duff getrennt von Lizzie zu erschaffen, also war das genau der Zeitpunkt, an dem ich dachte: 'Ich werde dieses Lied niemals singen.' Und es gehörte mir nicht einmal. Es war nicht mein Lied, das ich singen konnte", erzählte sie dem Magazin. Inzwischen sieht die Sängerin dieses Kapitel deutlich versöhnlicher. Sie fühlt sich ihrer früheren Rolle und deren Vermächtnis wieder nah. "Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es meins ist", erklärte sie. Weil sie das Lied heute wieder singt, kann sie mit ihren Fans feiern, was Lizzie ihnen bedeutet hat und welchen Platz die Figur mittlerweile in ihrem eigenen Leben hat.

Der enorme Druck wirkte sich bei Hilary nicht nur auf ihr Verhältnis zu Lizzie McGuire aus. Schon mit 13 Jahren wurde sie durch die Disneyserie berühmt und musste mitten in der Pubertät vor den Augen von Millionen Zuschauern erwachsen werden. Im Podcast "On Purpose" berichtete sie zudem, wie stark die toxische Diät- und Körperkultur der 2000er-Jahre ihr Körperbild belastete. Auch die öffentliche Kritik an ihrem Aussehen und die ständigen Vergleiche mit schlankeren Kolleginnen setzten Hilary zu. Trotzdem blieb die Verbindung zu ihrer Kultfigur bestehen. Für 2020 war ein Comeback geplant, das Lizzie als mittlerweile 30-Jährige in New York zeigen sollte. Aufgrund kreativer Differenzen über die inhaltliche Ausrichtung wurde das Projekt jedoch eingestellt. Eine Rückkehr in der Zukunft wollte Hilary damals dennoch nicht ausschließen. "Ich denke, da besteht immer eine Möglichkeit. Und selbst wenn sie 40 ist, glaube ich nicht, dass es die Leute stört. Für die Menschen wird es immer irgendwie interessant sein zu sehen, wo sie gelandet ist", sagte sie 2022 gegenüber The Cut.

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Getty Images Hilary Duff im März 2023

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ActionPress Hilary Duff als Lizzie McGuire 2001

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